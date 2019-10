Moto2 – Alex Marquez on fire | pole position per lo spagnolo in Thailandia | Luca Marini

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 : Alex Marquez si impone anche a Buriram davanti a Nagashima - 4° Marini : Ennesima dimostrazione di superiorità e primo passo verso un weekend potenzialmente determinante in ottica iridata per Alex Marquez, capace di imporsi nelle Qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019. Il fratello minore del più titolato Marc ha conquistato quest’oggi la quinta pole position della stagione (tutte raccolte nell’arco delle ultime 7 tappe) siglando anche il record della pista di Buriram in 1’35″297 con la ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Nagashima il più veloce - bene Luca Marini 3° e Alex Marquez 11° : E’ del giapponese Tetsuta Nagashima il miglior tempo delle prove libere 1 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto2. Il giapponese, con il crono di 1’35″969, è stato fin da subito velocissimo, su di un asfalto umido per le altissime temperature nelle quali si è disputata la sessione. Il nipponico ha preceduto lo spagnolo Augusto Fernandez di 384 millesimi e Luca Marini, in sella alla KAlex dello SKY ...

Moto2 – Il Gp di Aragon parla spagnolo : Alex Marquez in pole position : Alex Marquez è il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo si lascia alle spalle Fernandez e Binder Il Gp di Aragon parla spagnolo: dopo le pole position di Canet e Marc Marquez, rispettivamente in Moto3 e MotoGp, è stato ancora un pilota spagnolo ad aver conquistato la prima posizione in griglia al Motorland in Moto2. Alex Marquez è infatti il poleman del Gp di Aragon di Moto2: lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1.52.225, ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Alex Marquez firma la quarta pole stagionale davanti a Fernandez e Binder - ottimo 4° Marini : Alex Marquez rialza la testa e centra la quarta pole position stagionale imponendosi nelle Qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019, 14° round del Mondiale Moto2 2019. Il padrone di casa iberico ha ribaltato il pronostico della vigilia firmando il nuovo record della pista di Aragon in 1’52″225 facendo la differenza specialmente nel primo settore rispetto al resto della concorrenza. Si è dovuto arrendere Augusto Fernandez, ...

Moto2 - GP Aragon 2019 : Augusto Fernandez sfida Alex Marquez nella gara di casa : Augusto Fernandez ci prova. Il nativo di Madrid lancia la sua sfida a Alex Marquez al titolo del Mondiale Moto2 2019, prendendosi il titolo di primo sfidante al fratellino di Marc. Fino a poche settimane fa la classe mediana sembrava un duello tra il portacolori del team EG 0,0 Marc VDS, ma a questo punto il compagno di scuderia di Lorenzo Baldassarri sembra il rivale più accreditato. Un vero e proprio derby spagnolo, dunque, dal quale non si ...

Classifica Moto2 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Augusto Fernandez vince ed accorcia su Alex Marquez : La Classifica del Mondiale Moto2 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede l’iberico Augusto Fernandez vincere e recuperare nove punti sul capoClassifica Alex Marquez, terzo all’arrivo, per il quale però il vantaggio resta rassicurante, dato che si trova a +26, quindi con oltre una gara di margine. Classifica Mondiale Moto2 2019 1 Alex Marquez KAlex SPA 197 2 Augusto Fernandez KAlex SPA 171 3 Thomas LUTHI KAlex SWI 159 4 Jorge ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : tra poco si scende in pista per le FP3! Tutti a caccia di Alex Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Mancano solo cinque minuti al via delle FP3! Si profila un sabato molto intenso ed incertissimo con molti pretendenti credibili alla pole position e alla prima fila, tra cui gli spagnoli Alex Marquez e Augusto Fernandez, i due piloti Onexox Gardner e Nagashima ed i nostri Di Giannantonio e Baldassarri. 10.45 Questa è invece la classifica del Mondiale Moto2 a sette gare dal termine del ...

Moto2 - GP Misano 2019 : Alex Marquez vuole ripartire col piede giusto - occhio alle Speed Up. Navarro può accorciare : Tre settimane di pausa sono bastate per concedere l’ennesimo piccolo momento di riposo ai piloti del motomondiale che sono in procinto di tornare in azione con il Gran Premio di Misano 2019. Siamo arrivati al round numero tredici di una lunga ed estenuante stagione e da qui in avanti assisteremo al rush finale dove avremo ben sette appuntamenti nelle prossime dieci settimane che porteranno alla grande chiusura il 17 novembre a ...

Moto2 - Augusto Fernandez si impone a Silverstone : Alex Marquez cade e riapre il Mondiale : Il pilota spagnolo vince davanti a Navarro e Binder, accorciando in classifica Mondiale il gap da Marquez, caduto per colpa di un suo errore Seconda vittoria stagionale per Augusto Fernandez, il pilota spagnolo si impone al termine del Gran Premio di Silverstone di Moto2 beffando un coriaceo Navarro. Una gara bellissima, vinta con forza dal classe ’97, che riapre così la caccia al Mondiale dopo la caduta di Alex Marquez. Continua a ...

Moto2 – Silverstone regno dei Marquez : Alex conquista la pole del Gp della Gran Bretagna : Alex Marquez in pole position al Gp della Gran Bretagna: splendido primo posto in qualifica a Silverstone per il giovane spagnolo Splendida pole position per Alex Marquez oggi a Silverstone: festa Grande in Gran Bretagna per la famiglia Marquez, dopo Marc, anche il fratello minore si prende la prima casella della griglia di partenza. Il giovane spagnolo si è lasciato alle spalle i connazionali Jorge Navarro e Augusto Fernandez. E’ ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : tra poco scattano le FP1 - tutti a caccia di Alex Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Ci si aspetta un bel weekend da parte degli italiani di punta Lorenzo Baldassarri e Luca Marini, apparsi in ripresa al Red Bull Ring, mentre i rookie Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio devono dimostrare di poter stare con i migliori con continuità. 11.45 Siamo reduci dalla rocambolesca gara del Red Bull Ring di Spielberg in cui Brad Binder ha trionfato davanti ad Alex Marquez anche ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 : Alex Marquez favorito per piazzare l’allungo decisivo - italiani all’assalto : Nuovo appuntamento nel weekend per il Motomondiale, che si sposta a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, dodicesima prova stagionale del campionato di Moto2. La categoria intermedia ha trovato quest’anno un dominatore e risponde al nome di Alex Marquez, finalmente in grado di giocarsi il titolo dopo quattro anni di apprendistato con il Team Marc VDS. Il fratello minore del più titolato Marc ha rinnovato recentemente con la ...

Niente salto di categoria : Alex Marquez correrà in Moto2 anche nel 2020 : Alex Marquez rinnova col Team EG 0,0 Marc VDS: il fratellino di Marc sarà un pilota di Moto2 anche nel 2020 Tanto rumore per nulla: dopo i numero rumors di mercato riguardanti un possibile salto di categoria di Alex Marquez, fratello minore di Marc, è arrivata oggi la notizia che pone fine a tutti gli ‘scoop’. Alex Marquez sarà un pilota di Moto2 anche nel 2020: il 23enne spagnolo ha rinnovato il suo contratto col Team EG 0,0 ...

Classifica Mondiale Moto2 2019 : la graduatoria generale dopo il GP Austria. Alex Marquez in fuga - +43 su Luthi : Alex Marquez prosegue la propria fuga in testa alla Classifica del Mondiale Moto2, lo spagnolo ha concluso il GP d’Austria al secondo posto approfittando al meglio del contatto tra Bastianini e Marini e chiudendo così alle spalle di Brad Binder. Il fratello minore di Marc vanta ora 43 punti di vantaggio su Thomas Luthi che si è dovuto accontentare del sesto posto a Spielberg. Di seguito la Classifica generale del Mondiale Moto2 ...