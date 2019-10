La notte da incubo di Massimo Stano

Supercoppa Europea – notte da incubo per Tammy Abraham : insulti razzisti sui social per il rigore sbagliato : Tammy Abraham sbaglia il rigore che regala la Supercoppa Europea al Liverpool: il giovane talento del Chelsea bersagliato sui social con insulti razzisti Notte da incubo per Tammy Abraham. Il giovane talento del Chelsea ha sbagliato l’ultimo rigore che ha permesso al Liverpool di vincere la Supercoppa Europea nella sfida svoltasi ieri Notte ad Istanbul. Il calciatore 22enne di origini nigeriane, come se non bastasse il senso di colpa ...