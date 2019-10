Governo | Salvini | ‘Conte ride e non risponde su parcelle’

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - Governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p

Matteo Salvini attacca il Governo sull'immigrazione : "Andiamo a prenderli in Libia?" : "Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar

Stasera Italia - Cesara Buonamici a Barbara Palombelli : "Governo nato per far perdere Salvini - quanto durerà" : "Questo è un governo che nasce per non far vincere Matteo Salvini e per restare in parlamento", dice Cesara Buonamici in diretta a Stasera Italia, su Rete 4, durante l'ultima puntata condotta da Barbara Palombelli. Questo governo Movimento 5 stelle-Pd, continua la giornalista Mediaset, è un esecutiv

Governo : Renzi - ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se avessi pensato al mio sentimento personale non avrei neanche votato la fiducia a questo Governo. Però la politica non si fa per risentimento personale, ma per un sentimento nazionale, collettivo. Ora serve un periodo di calma dopo la tempesta salviniana”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. L'articolo Governo: Renzi, ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ sembra essere il ...

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - perché si è fatto fregare con la crisi di Governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di Governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Governo : Salvini - ‘Conte e Di Maio ad Assisi? Speriamo S.Francesco li illumini’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – – “Conte e Di Maio vanno ad Assisi? Speriamo che San Francesco li illumini e porti buon consiglio”. Lo dice Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita al carcere di Perugia. Il leader della Lega spiega che venerdì non sarà alle celebrazioni per il Santo protettore d’Italia, “sarò a Roma, mi son già giocato Santa Rita e non vorrei abusare che ...

Governo - Fusaro : 'Obiettivo sistema è far suicidare M5s - a Salvini ordini da Washington' : Diego Fusaro nel mese di settembre è salito alle cronache per essere stato scelto dal nuovo movimento politico Vox come proprio ideologo. Un partito che si ispira ad idee sovraniste, socialiste e non liberiste che avrà nel filosofo un punto di riferimento, pur non essendo quest'ultimo iscritto. Il movimento non ha alcun tipo di legame con l'omonimo Vox spagnolo, ispirato ad idee di destra e, qualche settimana fa, è stato interessato da un ...

Matteo Salvini accusa il Governo : "Aggressioni ai poliziotti - vedrete che sarà la magistratura a decidere" : Tra gli obiettivi del governo M5s-Pd, "smontare" ciò che ha fatto Matteo Salvini, dal decreto sicurezza in giù. Un'ossessione, quella giallorossa, nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. E sul tema interviene il diretto interessato, Salvini, che parla in conferenza stampa al Senato in occasione

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il Governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Governo : Di Maio - ‘io penso a italiani - Salvini solo al partito’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Se volevo mettere l’interesse del M5S davanti all’interesse dell’Italia, avrei dovuto fare cadere io il Governo con la Lega, perché dopo le europee i sondaggi dicevano che il movimento stava andando male. La Lega ha deciso di pensare al partito, noi pensiamo agli italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di “Agora” su Raitre. L'articolo ...

Salvini : il Governo non dura - conto di tornare a vincere : Matteo Salvini: "conto di tornare a vincere le elezioni perchè questo Governo non dura, litiga su tutto, conto di vincerle ma con gli italiani

Lega - Giorgetti : 'In Ue volevano sterilizzare Salvini per un Governo amico dell'Europa' : In merito alla fine del governo gialloverde, Giancarlo Giorgetti sostiene che la politica del Carroccio sia stata non gradita dall'Unione Europea. Non usa una parola forte come 'complotto', ma sostiene come molti poteri in Europa abbiano voluto sconfiggere politicamente Salvini e la Lega. E, parlando del nuovo progetto politico di Matteo Renzi, sostiene che proprio lo stesso Renzi potrebbe avere un ruolo determinante su questo governo. Le parole ...