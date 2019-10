Ariadna Romero | che cosa fa oggi

Fonte : dilei

(Di sabato 5 ottobre 2019) Bellissima, spigliata e magnetica,ha stregato i telespettatori italiani sin dal suo esordio in tv nel 2009. Sparita per qualche tempo dalle scene, è tornata da poco alla ribalta televisiva e in molti si sono chiestiabbia fatto in questi anni l’affascinante modella cubana. La giovaneera arrivata poco più che ventenne in Italia, dopo essere stata scoperta su una spiaggia di Cuba da un talent scout che l’aveva convinta a tentare la strada della moda e dello spettacolo trasferendosi a Milano. Una partenza, ha raccontato poi la mdella, per niente facile, che ha dovuto superare l’ostilità della famiglia contro la sua scelta e la separazione con il fidanzato di allora che, ancora, descrive come un grande amore. Arrivata a Milano,si dedica a casting e provini e viene subito notata, tanto da esordire in tv poco dopo il suo arrivo. È il 2009 e ...

Novella_2000 : Ariadna Romero svela come vanno le cose con Pierpaolo Pretelli -