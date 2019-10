Peter Murphy dei Bauhaus sta bene e può riprendere la sua residency a New York

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)deistae in un post pubblicato sui suoi canali social affida al suo staff la notizia che fail fiato ai suoi fan. Recentemente, mentre era ancora impegnato a esibirsi in unaa Le Poisson Rouge di Newera stato colpito da un attacco cardiaco e aveva dovuto sospendere la programmazione. Nei giorni successivi aveva annunciato di essere in piena guarigione. Nelle ultime ore è arrivata la conferma definitiva: il cantautore riprenderà la suaa Newe le nuove date sono già state annunciate. Lo staff scrive: Dopo il suo recupero e il suo ritorno in salute, () non vede l'ora di tornare a Newper esibirsi negli ultimi quattro spettacoli dellainsieme a Mark Gemini Thwaite (chitarra), Marc Slutsky (batteria) ed Emilio Zef China (basso/violino). Le sue esibizioni ripartiranno da gennaio: il 20 presenterà una ...

