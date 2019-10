Meteo | l’Autunno che avanza | prima giornata di freddo | temperature a una cifra su gran

Previsioni Meteo : l’Autunno potrebbe entrare nel vivo nei prossimi 10 giorni - tutti i DETTAGLI : Dopo il peggioramento anche sensibile, localmente, negli ultimi giorni, andranno alleggerendosi le condizioni instabili sull’Italia dove, tuttavia, correnti nordoccidentali apporteranno ancora locali addensamenti e piogge fino a metà settimana circa. Per oggi, martedì, tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato salvo locali addensamenti con qualche rovescio, soprattutto al Sud, tra Sud Puglia, Calabria tirrenica, localmente ...

Previsioni Meteo 22 settembre : arriva l’autunno - temporali e nubifragi al centro nord : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 22 settembre indicano l'arrivo dell'autunno sull'Italia annunciato da una improvvisa burrasca meteorologica con temporali, nubifragi e grandinate su tutto il centro nord. Responsabile del maltempo è un nuova forte perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto l'Italia.Continua a leggere

Meteo - da domenica comincia l’autunno : in arrivo grandine e temporali su tutta Italia : Secondo le ultime previsioni Meteo, da domenica 22 settembre l'autunno arriva in Italia portando piogge, grandine e temporali su gran parte della Penisola, a cominciare dalle regione del Nord Ovest e da quelle centrali tirreniche, in particolare su Toscana e Alto Lazio. Il maltempo scenderà anche al Sud, ma da martedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Previsioni Meteo 8 settembre - l’autunno è alle porte : Italia sotto la pioggia - temperature in calo : pioggia - soprattutto al Nord - e temperature in calo in tutta Italia: le Previsioni meteo per domenica 8 settembre evidenziano l'avvicinamento alla fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno. Previsti temporali su varie regioni e maltempo diffuso in tutto il Paese. In calo le temperature massime.Continua a leggere

1° Settembre 2019 - oggi inizia l’Autunno Meteorologico : l’Equinozio si avvicina - ecco DATA e ORA : inizia oggi 1° Settembre 2019 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 Settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Meteo - arriva l’autunno con grandine e temporali. L’annuncio degli esperti : Lo avevamo temuto, guardando le nuvole che assiedano il cielo italiano, avevamo provato a non pensarci. L’amare verità, però, è che l’estate è veramente agli sgoccioli. Stando a quanto riportano le ultime previsioni Meteo, infatti, già dal prossimo week end dovrebbe arrivare la prima, grande, svolta autunnale di questo 2019. Un’ondata di maltempo che dovrebbe portare non solo un semplice abbassamento delle temperature. Ma anche temporali, ...

Meteo : nel primo weekend di settembre grandine e temporali - arriva l’autunno : Ribaltone autunnale sull'Italia: cambia il Meteo da sabato 31 agosto, per tutto il weekend arriverà il maltempo prima sulle regioni del Nord e poi gradualmente su quelle del Centro Sud, con fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e nubifragi. La situazione non migliorerà all'inizio della nuova settimana: sarà un inizio settembre all'insegna della pioggia.Continua a leggere

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...