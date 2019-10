Kate Winslet | 44 anni di talento e bellezza titanici

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo aver celebrato i 20del suo primo grande successo (Titanic, il film è del 1997),si prepara a un'altra festa, per i suoi 44, che compie il 5 ottobre. L'abbiamo appena vista al cinema con Collateral Beauty (2016), Il domani tra di noi (2017) e La ruota delle meraviglie. Dopo Steve Jobs e The Dressmaker, in cui era nuovamente in costume, con quei look dalla vita strizzatissima che valorizzano al massimo il suo famoso decolté. Un elemento che la contraddistingue ma dal qualesostiene di volersi in qualche modo 'sganciare' essendosi sentita per molti«una bionda con le tette», spesso scelta ai casting proprio per queste. E in effetti come dimenticarsele da Titanic e The Reader (che le valse pure un Oscar)? Ma l'attrice inglese è molto di più. Intensa oltre che formosa e poi eroica (si è ...

AnnalisaBlueMo1 : A quando un film con Christian Bale e Kate Winslet? Quando vedrò i miei due attori preferiti insieme? - aurotpwk : RT @historylvrsclub: Kate Winslet & Leonardo DiCaprio in Titanic - glen_york : RT @historylvrsclub: Kate Winslet & Leonardo DiCaprio in Titanic -