Il giudice | la legge e la donna Rom

huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Qualche giorno fa, un bel numero tra agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale sono intervenuti in via Monte Bertone a Pescara e hanno sgomberato una casetta dove da molti anni abitava una famiglia Rom. L’immobile era stato confiscato in via definitiva l’8 maggio del 2018 ma era ancora abitato abusivamente nonostante fossero passati i termini accordati ex lege per il suo rilascio. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, dell’Enel, dell’Aca e di Pescara Gas con i tecnici che hanno provveduto al distacco delle utenze. E’ l’epilogo di una vicenda nata nel 2011, quando polizia di Stato e Guardia di Finanza avevano avviato le indagini sospettando che la casa fosse stata acquistata con denaro frutto di riciclaggio.Conosco lache abitava in quella casa e che ora di punto in bianco si è ...

