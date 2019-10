Bronzi di Riace | a scoprirli furono forse quattro ragazzini | ora persone adulte

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sono una delle opere d'arte più belle mai ritrovate nel mondo, eppure, a distanza di tantissimi anni, il loro ritrovamento continua a far discutere. Non tanto per la datazione, quanto per gli effettivi scopritori: stiamo parlando dei cosiddettidi, due statue ritrovate nelle acque a poca distanza dalla costa della cittadina calabrese. Tutto avvenne il 16 agosto del 1972: il sub Stefano Mariottini, nel corso di una esplorazione subacquea, si accorse che qualcosa spuntava dal fondo del mare. Avvicinandosi scoprì che quelli erano i resti di due gigantesche statue antiche, risalenti secondo gli studi storici al V secolo a.C. Ma se la storia ufficiale dice che fu Mariottini a scoprire per primo i preziosi reperti,, ormai da quell'agosto del 1972, sostengono il contrario, ovvero di essere loro ad aver scoperto per primi isi. Il giornalista Antonino ...

redazioneiene : Perché chi indaga, come @a_monteleone, sui Bronzi e sul mistero più intricato dell’archeologia del ’900 si becca su… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Bronzi di Riace: è stato rubato qualcosa prima o dopo la scoperta? | VIDEO - Le Iene - instavins_it : E quanti altri beni archeologici trafugati, come la Persefone di Locri che oggi si trova a Berlino. -