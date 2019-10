Boys | Neil Patrick Harris nel cast della miniserie di Russel T Davies sull’AIDS

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 4 ottobre 2019)nelserie diT. Davis per Channel 4 sugli annidiffusione del virus dell’AIDS., noto maggiormente per il suo ruolo nella comedy cult How I Met Your Mother, sarà il protagonista dlela, prodotta per il canale inglese Channel 4 creata daT.. L’attore si aggiunge a ungià composto da Keeley Hawes, Stephen Fry, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Callum Scott Howells e Lydia West. La, composta da 5 episodi, si occuperà di mostrare le gioie e il dolore di quattro amici durante l’arco temporale di un decennio, quello in cui è cambiato tutto e che ha visto la diffusione dell’AIDS.T., che è già stato creatore di uno dei gioiellini inglese più belli dell’anno, e sconosciuti al grande pubblico, Years & Years, ha creato la ...

