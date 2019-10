Bari | soffocò la figlia di tre mesi in ospedale La Corte d’assise | “Non voleva uccidere”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non fu omicidio volontario. La notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016 Giuseppe Difonzo uccise, soffocandola nel sonno, laEmanuela di trementre era ricoverata da 79 giorni all’pediatrico Giovanni XXIII. Ma per i giudici delladi Assise dinono meglio andò oltre le sue reali intenzioni come si legge nelle motivazioni della sentenza con la quale nel marzo scorso il 31enne di Altamura è stato condannato a 16 anni per omicidio preterintenzionale aggravato. All’imputato i magistrati hanno contestato anche due episodi di lesioni personali volontarie aggravate. Secondo la“i comportamenti lesivi in danno dellaavevano l’obiettivo di richiamare l’attenzione su di sé, come effetto della sindrome di Munchausen“. Così come aveva fatto in altri episodi, riuscendo però a salvarla sempre in extremis. Cosa che ha ...

