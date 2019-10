Salute | le acque minerali ionizzate aiutano a restare in forma

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Non solo semplici, lealcaline, che grazie al loro pH superiore a 7 e alla loro struttura micro-molecolare garantiscono una capacità di idratazione superiore, fondamentale per contrastare l’acidosi metabolica dovuta ad un eccesso di acidi nell’organismo. “Viviamo in una società sempre più multitasking e che ci richiede prestazioni sempre al top in ogni ambito della nostra vita, dal lavoro allo sport. Per esprimere sempre la migliore versione di noi stessi è indispensabile mantenere il cervello sempre idratato. Ecco perché oggi l’acqua si beve in modo più consapevole e con crescente attenzione alle sue caratteristiche funzionali”, spiega Elena Paglia, nutrizionista e partner scientifico di HydrAqua, la prima acqua alcalina ionizzata plastic free, con pack in alluminio 100% riciclabile all’infinito, prossima al debutto sul mercato italiano. Grazie ad uno ionizzatore, ...

patriotmt82 : RT @AvvGraziaDiBari: Guardate l'intervista e condividete! Le acque del Canale Carmosina che sfocia nel mare di Margherita di Savoia sono… - AvvGraziaDiBari : Guardate l'intervista e condividete! Le acque del Canale Carmosina che sfocia nel mare di Margherita di Savoia so… - LSciarrini : RT @AssobiotecNews: Dall'analisi delle fognature la mappa mondiale dell'antibiotico-resistenza. Il DNA presente nelle acque di scarico offr… -