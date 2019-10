Praticare la meditazione | 10 ottimo motivi per iniziare subito

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Come sfuggire allo stress della routine quotidiana? Trasferendosi su un atollo sperduto in mezzo all'Oceano, per esempio. In alternativa, anchelapotrebbe essere una buona soluzione, meno definitiva, certo, ma anche meno estrema. E una buona parte degli americani pare averlo già intuito: secondo un’indagine pubblicata dalla Cnbc, oltre il 14% della popolazione sarebbe dedito a questa disciplina. Quasi 20 milioni di persone, dunque, che secondo quanto riferito dal Global Wellness Summit genererebbero nei soli States un mercato da 1,2 miliardi di dollari. Tra le personalità ormai abituate alada anni troviamo così il regista David Lynch, che ha affermato di ritagliarsi qualche minuto per i suoi esercizi almeno due volte al giorno; ma anche Michael Jordan, Clint Eastwood e Will Smith. I vantaggi legati a questa ...

