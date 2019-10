Grancio | da Raggi parole vuote | a rischio tutte le partecipate

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – “Un intervento che non ha dato alcuna risposta esauriente alla città ed ai lavoratori interessati e che non può che confermare l’esistenza di una strategia non dichiarata rivolta a bloccare l’operatività delle aziende, con conseguenze dirette ed ormai insostenibili sui servizi. Questa amministrazione deve andare a casa perché si dimostra incapace di dare risposte ad una città che soffre.” E’ questo il commento di Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed esponente di Democrazia e Autonomia (demA), intervenuta durante la seduta, e di Romolo Rea, coordinatore di demA per la Regione Lazio, all’intervento sulla situazione di Roma Metropolitane svolto dalla sindacain Assemblea. “E’ particolarmente grave – proseguonoe Rea – che la sindaca non abbia speso una solo parola sul grave episodio di aggressione che si è svolto davanti ...

