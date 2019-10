Venezia | presidente Porto | ' accessibilità ormai in emergenza' 2

Venezia : presidente Porto - 'accessibilità ormai in emergenza' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - La pubblicazione nel pomeriggio di ieri dell’ordinanza 109/2019 della Capitaneria di Porto di Venezia che modifica i livelli minimi di pescaggio del canale Malamocco-Marghera aumentandoli per alcune tipologie di navi - in riconoscimento del buon lavoro svolto dall’Autor

Mostra del Cinema di Venezia - a J’Accuse va solo il “leoncino” : la presidentessa di giuria e il veto su Polanski – La Polemica : Chiedetemi tutto, ma non di dare il Leone d’Oro a Roman Polanski. A premi consegnati, meglio raccontarla tutta. Lucrecia Martel non avrebbe mai permesso che trionfasse il J’Accuse Polanskiano. Pregiudizialmente. Le motivazioni sono le solite. Stupro, processi, fughe, condanne, perdono della vittima trent’anni dopo. Altro che “artista separato dall’uomo”. Pur di non avere Polanski (o il suo ologramma) tra i piedi a gongolare la notte ...

Il presidente dell'Europarlamento Sassoli domani al Festival di Venezia per ricordare Megalizzi : Il presidente dell’Europarlamento, David Maria Sassoli, sarà domani al Festival del Cinema di Venezia per testimoniare l’impegno del Pe nel settore della cultura e delle arti audiovisive, sostenere il Premio Lux ed accompagnare i primi passi della Fondazione intitolata ad Antonio Megalizzi, il giovane giornalista di Rovereto ucciso lo scorso dicembre nel corso dell’attentato terroristico avvenuto a ...

Venezia - la presidente di giuria Lucrecia Martel : “Non andrò alla cena di gala di Polanski” : Si accende il dibattito su “J'accuse” e sulle quote rosa. La regista argentina: «Rappresento molte donne che stanno lottando su temi di questo tipo e non vorrei essere in sala e applaudire». Poi aggiunge: «Non sono in alcun modo contraria alla presenza del suo film in concorso»

