Le iene | Miriam Leone spiega perché non è apparsa al tributo a Nadia Toffa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Serena Granato L'ex Miss Italia,, ha rivelato ai suoi follower il motivo per cui non ènella puntata de Lededicata aIeri sera, su Italia 1, è stata trasmessa la puntata speciale dedicata al ricordo di, l'ormai ex iena scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto a lungo contro il cancro. Il nuovo appuntamento tv, che ha dato il via alla nuova edizione de Le, ha riservato ai telespettatori dei momenti particolarmente emozionanti e ha visto 100 collaboratori, tra coloro che si sono susseguiti come inviati e/o conduttori nel corso dei 23 anni di storia del format info-satirico, riunirsi a Cologno Monzese per dare un ultimo saluto alla compianta giornalista, scrittrice e conduttrice. Sui social, in moltissimi hanno però contestato l'assenza riscontratasi in studio di alcuni vip, in particolare sono stati fortemente ...

AngelaVillani9 : RT @novasocialnews: Le Iene ricordano Nadia Toffa, assenti Ilary Blasi, Miriam Leone, Teo Mammucari e Luca Argentero: i motivi #novasocialn… - TweetNotizie : Nadia Toffa, Miriam Leone assente alle Iene: l'attrice spiega perché - Novella_2000 : Le Iene: tra gli assenti Miriam Leone, Ilary Blasi e Teo Mammucari. Il motivo -