Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una sferzata al Partito Democratico, una carezza al Movimento 5 Stelle. Una strategia, quella adottata da Matteo Renzi, per scardinare l'tra i due partiti e accreditarsi come azionista di maggioranza al posto dei dem. E quello che fino a qualche giorno fa era un sospetto che circolava tra i parlamentari Pd, ora sembra aver trovato conferma nell'intervista-manifesto rilasciata dal senatore di Rignano. Quattro lunghe pagine fitte di prese di distanza dal Pd e di aperture a Luigi Di Maio che, in passato, Renzi ha definito a più riprese un "cialtrone" e che oggi diventa un uomo "saggio". Addirittura, il reddito di cittadinanza - bollato in passato come una misura che favorisce la disoccupazione - diventa "una misura che c'è" e "non si può elire". Al più si può "aiutare la parte positiva del 'lavoro di cittadinanza' che deve essere implementata. Che non ci sia ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: La 'mina' #Renzi rischia di esplodere sull'asse #m5spd - fisco24_info : La 'mina' Renzi rischia di esplodere sull'asse M5s-Pd: Una sferzata al Partito Democratico, una carezza al Moviment… - Agenzia_Italia : La 'mina' #Renzi rischia di esplodere sull'asse #m5spd -