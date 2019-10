Insulti a Greta su Fb Licenziato vice allenatore delle giovanili del Grosseto

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ildei Giovanissimi del, Tommaso Casalini, è statoper aver insultato, su Facebook,Thunberg, la ragazza svedese attivista per il clima. Il fatto è accaduto tre giorni fa. Il post incriminato recitava: “Questa tr…! 16 anni può andare a battere, l’età l’ha!” La società toscana, che milita in Serie D, ha motivato la decisione imputandolo di comportamento non consono alla linea del club, “che punta sui valori morali prima che su quelli tecnici. Il nostro staff deve essere d’esempio ai bambini”. Il club si è dissociato dalle affermazioni del suo tecnico e si riserva adesso di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine. Casalini ha chiesto scusa. “Desidero chiedere pubblicamente scusa a tutti, a cominciare da. Il post era un’esternazione in un momento di rabbia con un linguaggio assolutamente ...

repubblica : Insulti sessisti a Greta Thunberg, il Grosseto caccia l'allenatore dei giovanissimi [news aggiornata alle 09:00] - Viceitaly : Se ridicolizzi Greta Thunberg, c'è un 99,9% di possibilità che tu sia un cog**one - huntersi933 : Radio Maria “scomunica” Greta: pioggia di insulti e il post scompare -