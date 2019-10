Democrazia Digitale | l’appuntamento con l’innovazione il 24 ottobre a Roma

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019)– In che modo la rivoluzionesta trasformando la politica e la società? Si tratta di una delle questioni più importanti del nostro tempo poiché la risposta che daremo potrà cambiare il nostro modo di essere cittadini, di votare, di adottare decisioni o di attuare politiche pubbliche. Nasce da questa riflessione la ricerca realizzata da Adl Consulting: L’era della. Una sfida per cittadini, imprese e politica. I risultati dell’analisi saranno presentati ail 242019 alle ore 10 presso l’Auditorium Palazzo delle Esposizioni di Via Milano 9a, in occasione del convegno promosso da Adl Consulting e presieduto dal suo Founding Partner & CEO, Claudio Di Mario, che accoglierà ospiti e relatori della giornata. Keynote Speaker dell’evento sarà Francesca Bria, Senior Advisor Digital Cities presso le Nazioni Unite e già Assessore alla ...

