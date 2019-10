Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) (AdnKronos) - Un po' diversa la situazione in Veneto dove ben 500 milioni di esportazioni sono legati alla produzione vinicola e quasi 900 alla produzione di macchinari per la medicina e l'odontoiatria. "Il dato regionale - aggiunge il membro di giunta della Camera di Commercio e presidente Coldiret

laleggepertutti : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese (2) - - laleggepertutti : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese - - TV7Benevento : Dazi: Promex Padova, se messi in atto grave danno per le imprese (2)... -