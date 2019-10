Bergamo | sarà realizzata la prima strada al grafene in città 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) (AdnKronos) - Ilutilizzato nel nuovo supermodificante, infatti, proviene dall’azienda italiana Directa Plus, quotata all’AIM di Londra(LON: DCTA),tra i più reali e concreti produttori e fornitori di materiali a base grafenica al mondo. “Voglio esprimere l’orgoglio di tutta l’azienda - ha de

cobalto80th : ?? ? Patrol ? ????This legend will be present at the Italo Disco Festival.?? ???? Questa leggenda sarà presente all'Italo… - cobalto80th : Santiago Prado Italo si trova qui: Bergamo con Alexis Arellano Saldivar e altre 3 persone. · ? Patrol ? ????This l… - Antonsbox : RT @VonCaste: Entro il 2100, stima l’Onu, si sarà estinto l’80% dei ghiacciai europei. Nei giorni dei #Fridaysforfuture in marcia e della c… -