Ancelotti | «Non sono arrabbiato con i giocatori | com’è stato scritto Il calcio è

Napoli - Ancelotti alla vigilia : il tecnico non si sbilancia sulla formazione : Dopo la splendida vittoria all’esordio in Champions League contro il Liverpool, per il Napoli domani sera c’è la trasferta in casa del Genk. alla vigilia della partita, le parole a Sky Sport del tecnico partenopeo Ancelotti e del difensore Koulibaly. Ancelotti – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo vigilare e ...

Ancelotti striglia i suoi : “Non ci devono essere cali di tensione” : Dopo la partita contro il Brescia, Carlo Ancelotti ha parlato con i suoi uomini per capire cosa non abbia funzionato oltre agli infortuni. Ancelotti ha riunito la squadra prima della partenza per il Belgio, dove il Napoli affronterà il Genk nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il Corriere dello Sport riporta del confronto tra allenatore e giocatori. La partita contro il Cagliari è stata definita ...

Gazzetta : il turnover di Ancelotti Non è un vezzo : Sette formazioni diverse in sette partite, questi i numeri del Napoli di Ancelotti, come scrive la Gazzetta dello Sport. Qualcuno ha ipotizzato che Carlo Ancelotti stia lavorando ancora alla fase sperimentale e non ha certezze. Qualcun altro, invece, è convinto che un turnover esagerato potrà creare problemi nel tempo. Ma Ancelotti non si lascia influenzare e va avanti per la sua strada, supportato dall’esperienza che gli permette di ...

CorSport : Ancelotti scuote il Napoli - “è calata la tensione - non accada mai più” : Il Corriere dello Sport racconta che, dopo la partita con il Brescia, Carlo Ancelotti ha strigliato ben bene la sua squadra. Un confronto duro con i suoi, ma con toni pacati. Un tentativo di analizzare quanto successo nel secondo tempo, in cui il Napoli ha mostrato un evidente calo mettendosi quasi nei guai. “E allora, cosa ci è successo? Ve lo dico io. È calata la tensione, non accada mai più” Il tecnico lo ha detto ai suoi. Li ha scossi per ...

Ancelotti – Il leader calmo cambia panni e tuona : “Così non va” : Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti avrebbe fatto sentire la sua voce contro l’atteggiamento dei suoi. Ancelotti addita l’atteggiamento dei suoi uomini e non uno o più singoli in particolare. Dopo la sconfitta di Cagliari ci si aspettava una reazione più lineare da parte degli azzurri. Nel secondo tempo, a causa sicuramente del caldo, ...

Mattino : Ancelotti insoddisfatto nello spogliatoio «No - così non va» : «No, così non va. Questo non è l’atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo» Sono le parole che, secondo il Mattino, Carlo Ancelotti avrebbe urlato ai suoi calciatori nello spogliatoio al termine della gara contro il Brescia. Sì, non dopo la sconfitta con il Cagliari, ma dopo la vittoria contro il Brescia, perché il tecnico non ha gradito l’atteggiamento remissivo della squadra che l’ha portata a rischiare grosso La ...

Napoli-Brescia - Ancelotti punge la sua squadra : “se non chiudi la partita - è normale che poi si soffra” : L’allenatore del Napoli ha analizzato la vittoria ottenuta sul Brescia, esprimendo il proprio punto di vista Il Napoli torna ad assaporare il gusto della vittoria, battendo il Brescia al San Paolo e dimenticando il ko subito contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Tre punti che permettono agli azzurri di salire in classifica, rimanendo in scia a Inter e Juventus, che si affronteranno domenica prossima a San ...

Capisco le ragioni di Ancelotti ma senza risultato non è sport : “L’errore più grande che possiamo commettere è farci condizionare dal risultato”. Questa affermazione francamente mi fa venire l’orticaria. È parte di una fraseologia nella quale spesso si rifugiano i tecnici delle squadre di calcio. Per caratterizzare i dissenzienti addirittura fanno capolinea arguti neologismi quale risultatismo. Voglio a tal riguardo dire chiaramente il mio modo di vedere. Il risultato è il senso ultimo, e forse ...

Lozano in ombra – Dopo Torino il nulla ma Ancelotti Non è preoccupato : La Gazzetta dello Sport concentra l’attenzione sulle prestazioni di Hirving Lozano nelle poche partite disputate con la maglia azzurra. Lozano non preoccupa Ancelotti. Secondo il mister è stato impiegato nella sua migliore posizione “La frenata è stata brusca Dopo la partenza sparata e il gol alla Juve all’esordio col Napoli. Quello scatto bruciante, lasciando sul posto De Ligt, e il tocco per il 2-3, aveva entusiasmato ...

CorSport : il Napoli di Ancelotti unisce e non divide : Certo che il cambiare 7-8 elementi della squadra ad ogni partita può apparire eccessivo, persino smargiasso, scrive Francesco Marolda sul Corriere dello Sport, ma se va bene e si vince Ancelotti è un grande e in questo modo è in grado di valorizzare l’intera rosa a disposizione. Si cerca di dare un’impronta differente al nostro campionato, di imprimere al nostro calcio una mentalità nuova e don Carlo è tra questi. Tra coloro che ...

Ancelotti in conferenza : “Non si poteva fare di più. Lozano? Quella di oggi è la sua posizione migliore” : Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nel corso della conferenza post Napoli-Cagliari all’interno dello Stadio San Paolo. Ancelotti si dice soddisfatto della prestazione, una prestazione alla quale non è possibile chiedere di più. Il Napoli ci ha provato in tutti modi: prevale la rabbia per la conclusione o per non aver trovato il gol? “Siamo dispiaciuti, avremmo meritato di vincere ma il calcio è anche questo. Nel primo tempo ...

Napoli - Ancelotti rammaricato : “Siamo dispiaciuti - la classifica piange ma non sono preoccupato” : “Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali, siamo dispiaciuti per il risultato”. sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine del clamoroso tonfo interno contro il Cagliari: “La classifica piange, ma non sono preoccupato. Il rosso a Koulibaly? E’ abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la ...

Ancelotti : «Il calciatore ideale non esiste - conta molto l’intelligenza. Oggi il calciatore è un’azienda» : «Il calcio è uno sport diverso. È lo sport di tutti perché possono giocarlo in tanti: alti, bassi, magri, grassi. Sì, Oggi l’aspetto atletico conta molto di più rispetto a quando giocavo io. Ma ancora adesso la vera differenza del calcio rispetto agli altri sport è che non esiste il prototipo del calciatore ideale. Non l’hanno individuato. Non c’è una caratteristica fisica per cui potrai dire: diventerà un calciatore. A livello scientifico è ...

Ancelotti : «Non amo in turn over - ma con la nostra rosa è quasi automatico» : Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport dopo il successo di ieri contro il Lecce: “Fosse tutto perfetto adesso, in questo momento della stagione, ci sarebbe da preoccuparsi… Si può sempre fare meglio, nelle prime due partite avevamo subito 7 gol, siamo migliorati grazie al lavoro collettivo”. Dove può arrivare il Napoli? “Questa è una squadra ...