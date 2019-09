System Shock 3 non avrà alcuna classe | ma ci saranno potenziamenti simili a quelli di

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019)3 è un gioco che molti giocatori PC stanno aspettando. Tuttavia, non abbiamo sentito parlare molto di questo titolo. Otherside ha pubblicato alcuni screenshot e video, ma il team non ha rivelato ulteriori dettagli sul gameplay. Fino ad oggi.Come detto da Warren Spector a Gamespot,3 non presenterà. Pertanto, i giocatoriin grado di creare il proprio personaggio da zero. Non solo, ma il gioco includerà anchetrovati in Deus Ex."Uno dei tratti distintivi della simulazione immersiva è che riguarda te nel mondo. Tu come giocatore, non il tuo piccolo avatar. Si tratta di prendere le decisioni che ritieni appropriate alla situazione. Quindi la cosa più importante per me è lo stile di gioco individuale di ogni giocatore che guida l'esperienza. Detto questo, abbiamo, proprio come in Deus Ex e in altri giochi, i ...

Eurogamer_it : #SystemShock3: niente classi, ma potenziamenti in stile #DeusEx. - GamingToday4 : System Shock 3 ha una visione chiara: questioni di stile di gioco - GamingToday4 : System Shock 3 avrà elementi di gioco ispirati al classico Deus Ex -