Porta ogni giorno a scuola un bimbo cieco | a 84 anni Romano è il “Nonno dellʼanno”

84 anni - ogni giorno fa 60 km per Portare un bambino non vedente a scuola : è il nonno dell'anno : Il 2 ottobre Romano Carletti sarà premiato a Palazzo Chigi, a Roma. La favola di Montemignaio (Arezzo) dove il piccolo Jaffar, di origini macedoni, non può usufruire dello scuolabus perché privo dell'accompagnamento per disabili

Mara Venier come la Carrà : avvera i desideri con La Porta dei Sogni : Questo è l'anno di Mara Venier. Dopo l'exploit dello scorso anno con la sua "Domenica In", la popolare conduttrice non solo è stata riconfermata alla guida del pomeriggio di Rai Uno, ma ha anche ottenuto un programma radiofonico ed è pronta a sbarcare in prima serata. A partire da dicembre, infatti, la Venier sarà protagonista in prima serata (sempre su Rai Uno) dello spettacolo "La Porta dei Sogni"; una sorta di moderno "Carràmba! Che ...

La Porta dei Sogni : casting aperti per lo show di Mara Venier : La Porta dei Sogni casting aperti per La Porta dei Sogni, l’emotainment che vedrà Mara Venier in prima serata su Rai 1. Lo show, che dovrebbe andare in onda con tre puntate a fine dicembre, è alla ricerca dei protagonisti. “Vuoi realizzare un sogno o fare una sorpresa a una persona alla quale tieni? Vuoi ritrovare un affetto lontano o una persona che non vedi da tanto tempo? Hai bisogno di chiedere perdono o dire grazie a ...

Il massaggiatore Portatile contro ogni dolore (o quasi) : Alleviare i dolori, ma anche prevenirli mediante specifici processi al termine degli allenamenti, in modo da evitare noie muscolari, l’aumento della frequenza cardiaca e l’accumulo di acido lattico: questo promette Yoggi Ball, presentato dagli ideatori come un sistema per massaggi su tutto il corpo. La società canadese Polaryak l’ha sviluppato per consentire a chi accusa problemi e indolenzimenti su più aree del corpo di poter contare su un ...

Torino - comprano i loculi e Portano fiori ogni settimana : “Quando moriremo non lo farà nessuno” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riPorta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Genitori lo picchiano ogni volta che si comPorta male - bimbo di 8 anni si getta dal 9° piano e muore : Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbe gettato volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi Genitori, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “ogni volta che si è comportato male”, ma ora sono spariti.\\Un bambino di otto anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il ...

"Ogni professionista dell'informazione è Portatore di un'istanza di democrazia e di libertà" : “Quanto accaduto domenica a Pontida è intollerabile”. In un'intervista a la Repubblica il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella, Pd, risponde così agli insulti contro Gad Lerner e alle intimidazioni all'operatore tv Antonio Nasso, che lo accompagnava, partiti dal “pratone” di Pontida nel corso del raduno leghista di domenica. Martella è risoluto: “Ogni professionista dell'informazione è portatore di un'istanza di democrazia e di libertà, ...

Il nuovo metodo dei rom per scassinare ogni Porta : Le ladre nomadi sono state arrestate a Roma dopo aver forzato il portone di un condominio con una lastra di plastica. Le hanno beccate in flagrante, mentre tentavano l'ennesimo furto. Quattro ladre rom sono state arrestate dai carabinieri, a Roma, dopo aver forzato il portone di un condominio servendosi di una lastra di plastica ottenuta del contenitore di un detersivo. Nelle ultime ventiquattro ore, come riporta Leggo, i militari capitolini ...

Infortuni : Fornaro - ‘tragedia insopPortabile da fronteggiare con ogni mezzo’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “I quattro lavoratori morti oggi in un’azienda agricola in provincia di Pavia si aggiungono al lungo elenco di caduti sul lavoro. Una tragedia insopportabile in una nazione civile come l’Italia. Siamo di fronte a una vera emergenza nazionale da fronteggiare con ogni mezzo”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.“Il nuovo governo -aggiunge- ha tra i suoi ...

C.T Macedonia su Elmas : “Ogni allenatore vorrebbe allenarlo - ha una dote imPortante” : Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone ha parlato ai microfoni di Radio Marte : “Sono soddisfatto dei 4 punti conquistati dalla Macedonia. Peccato non averne fatti 6 anche perchè potevamo arrivarci: siamo superiori ad Israele. Per la prima volta nella storia della Macedonia, possiamo qualificarci e contro la Slovenia ci giocheremo tanto per il passaggio del turno. Elmas ha giocato ottimamente in entrambe le ...

Marco Liorni ricorda Fabrizio Frizzi : Mi supPortava in ogni stupidaggine che dicevo.. : Marco Liorni si è lasciato andare al racconto di un aneddoto su Fabrizio Frizzi, che custodisce gelosamente nel cuore. Dopo aver segnato il successo del format Italia sì, Marco Liorni è subentrato a Gabriele Corsi nel ruolo di presentatore di Reazione a catena, il game show che intrattiene tutti i giorni i telespettatori fedeli alla Rai e che segna una media di share pari a 3,5 milioni. Liorni viene considerato da pubblico e critica come il ...

Gears 5 riceverà imPortanti aggiornamenti ogni 3 mesi : Lo sviluppatore di Gears 5, The Coalition, ha rivelato piani ambiziosi per il supporto post-lancio.Gears 5 introdurrà il concetto di Operations, con una nuova Operation in arrivo ogni tre mesi. ogni operazione viene avviata come parte di un grande aggiornamento gratuito, che include nuove modalità, mappe e personaggi.Tutti i contenuti delle Operations saranno gratuiti per tutti i giocatori, anche se alcune cose - come i personaggi - saranno ...

Stromboli - l'assedio dei turisti "mordi e fuggi". Ogni giorno i barconi Portano 2000 persone contemporaneamente. : Dopo lo stop alle salite sul vulcano, la corsa a vedere l'eruzione dal mare. La protesta: "Situazione ingestibile, allarme sicurezza". Aliscafi costretti spesso a dover attendere per attraccare