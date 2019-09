Legge di bilancio 2020 | Di Maio “Iva non si tocca” Il piano

Manovra - cosa ci sarà in Legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Pensioni - Legge di Bilancio 2020 : possibile istituzione di un fondo complementare pubblico : Il tema delle Pensioni continua ad infiammare il dibattito politico. Con l’obiettivo di garantire un ulteriore supporto per i futuri pensionati, l'attuale Governo starebbe lavorando al fine di introdurre un fondo pubblico di previdenza complementare. L’annuncio del presidente dell'Inps Pasquale Tridico Il motivo alla base di tale iniziativa è presto detto: mediante il sistema contributivo, gli italiani potrebbero arrivare a percepire assegni di ...

Legge di Bilancio - Zingaretti : “Alzare stipendi con meno tasse sul lavoro. Combattere evasione incentivando i pagamenti elettronici” : Lavoro, ambiente, innovazione, scuola. E ancora: lottare contro gli evasori fiscali, rimediare ai danni fatti da Salvini. Gli ingredienti che il Pd di Zingaretti vuole inserire nella prossima manovra sono contenuti in un post di 35 righe che il segretario dem ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Già il titolo è emblematico: “Con la prossima Legge di Bilancio ricostruire il Paese dare soldi e lavoro a chi non li ha”. Attenzione ...

Legge di bilancio 2020 : tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare : Legge di bilancio 2020: tassa sugli imballaggi e 5 miliardi da trovare Cominciano a circolare le prime indiscrezioni a proposito delle misure che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020: tra queste potrebbe esserci anche una tassa sugli imballaggi. Legge di bilancio 2020: gli effetti di una tassa sugli imballaggi L’ipotesi al vaglio del governo sarebbe quella di tassare tutti gli imballaggi, in pratica, non solo quelli di ...

Legge di bilancio - Casellati : non comprimere i tempi di dibattito sulla manovra : Casellati:non comprimere i tempi di dibattito sulla manovra.Legge di bilancio, difesa dell'ambiente, le sfide da affrontare alla ripresa dei lavori

Legge di Bilancio 2020 : deficit al 2 - 2% e sconto Iva carta di credito? : Legge di Bilancio 2020: deficit al 2,2% e sconto Iva bancomat? In questo nostro recente articolo sulle tappe di avvicinamento alla Legge di Bilancio 2020 abbiamo ricordato la prima tappa: la presentazione della nota di aggiornamento al Def. La nota di aggiornamento sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio dei ministri lunedì 30 settembre. A seguire, intorno a metà ottobre, andrà all’esame della Commissione Ue il Documento ...

Legge bilancio 2020 : spunta l'ipotesi aumento Iva per chi usa i contanti : Il governo, in vista della Legge di Bilancio che il prossimo mese, come prassi, dovrebbe essere presentata alle Camere, starebbe pensando di aumentare l'Iva. La sorpresa è che non si tratta delle tanto discusse clausole di salvaguardia, quelle clausole assicurative che quasi ogni anno minano le manovre finanziarie dei governi e che vanno detonate. L'aumento dell'Iva che il governo Conte bis starebbe pensando di varare, sarebbe una misura ...

Legge bilancio : Governo pensa a Poste per card anti-evasione - su modello RdC : Il Governo pensa a Poste Italiane per la gestione della 'card anti-evasione', sul modello della prepagata gia' in funzione per il Reddito di cittadinanza. Questo il tema al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante nell'ambito dei lavori sulla Manovra e il decreto Legge collegato, secondo quanto riferiscono fonti tecniche a Radiocor. Il Governo sta definendo un ...

Le ultime sulla Legge di Bilancio e la manifestazione 27 settembre : Qualche giorno in più che male fa? Il governo, va riconosciuto, è nato in corsa e durante l'estate e quindi sulla presentazione delle carte per la manovra economica si può accettare un micro slittamento come quello che sta avvenendo. Purché la settimana prossima si sappia davvero cosa c'è nella nota

Bonus casa : proroga in Legge di Bilancio 2020 - cosa resta delle detrazioni : Bonus casa: proroga in Legge di Bilancio 2020, cosa resta delle detrazioni Le detrazioni fiscali per chi decide di ristrutturare casa dovrebbero essere confermate con la prossima Legge di Bilancio. Lo conferma anche il nuovo inquilino del Mise Stefano Patuanelli in risposta alle domande di Confedilizia. Bonus casa: in arrivo la proroga del pacchetto di detrazioni “Ritengo necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ...

Renzi : “Daremo una mano sulla Legge di Bilancio” : Milano, 22 set. (AdnKronos) – ”Abbiamo un gruppo di parlamentari di grande qualità. Stiamo creando una bella squadra e daremo una mano sulla legge di Bilancio. Il tutto senza polemiche. La nostra bandiera sarà il Family Act al quale sta lavorando la ministra Bonetti: partire dalla famiglia è la priorità”. Lo dice , leader di Italia Viva, in un’intervista al ‘Messaggero’. “Siamo in una crisi demografica ...

Renzi : “Daremo una mano sulla Legge di Bilancio” : Milano, 22 set. (AdnKronos) – ”Abbiamo un gruppo di parlamentari di grande qualità. Stiamo creando una bella squadra e daremo una mano sulla legge di Bilancio. Il tutto senza polemiche. La nostra bandiera sarà il Family Act al quale sta lavorando la ministra Bonetti: partire dalla famiglia è la priorità”. Lo dice , leader di Italia Viva, in un’intervista al ‘Messaggero’. “Siamo in una crisi ...

Bergamo - cade un aereo ultraLeggero : bilancio di un morto e tre feriti : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina 21 settembre, intorno alle ore 10:00, a Bergamo, dove un aereo ultraleggero partito dall'aeroblub, che si trova vicino l'aeroporto di Orio al Serio, è improvvisamente precipitato. Le cause del sinistro sono ancora tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare il pilota, un commercialista bergamasco di 51 anni, si è subito accorto che qualcosa stava andando storto. Questa mattina l'uomo ...

Legge di bilancio : il diesel rischia di costare quanto la benzina : Dal prossimo anno il gasolio potrebbe arrivare a costare quanto la benzina. La prossima Legge di bilancio infatti potrebbe parificare le accise per i due tipi di carburanti: un vero colpo per gli automobilisti e gli autotrasportatori. Il governo potrebbe dunque tagliare i 5 miliardi di euro previsti per i sussidi sul diesel. Le previsioni per il diesel Leggendo la bozza del decreto ambiente c'è il rischio che il nuovo governo possa intervenire ...