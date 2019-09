The Last of Us Part II arriva sulla vostra PS4 con questo bellissimo tema gratuito

In The Last of Us : Part II tutti potrebbero morire - anche Joel ed Ellie : The Last of Us: Part II è un secondo capitolo che molti fan del primo gioco non sentivano come assolutamente necessario ma è anche un progetto che probabilmente raggiungerà vette mai toccate da un team estremamente talentuoso come quello di Naughty Dog.Molti appassionati si aspettano un viaggio estremamente emozionante con Ellie come nuova protagonista e con un Joel che inizia a sentire il peso degli anni come spalla, consigliere ma anche come ...

Alla scoperta di The Last of Us : Part II in una marea di dettagli tra le abilità di Ellie - nuovi infetti e nuove minacce : Il recente State of Play di Sony ci ha svelato un nuovo trailer la data di uscita di The Last of Us: Part II dando anche la possibilità di provare con mano il gioco a Parte della stampa specializzata. In attesa della pubblicazione della prova sulle nostre pagine vale sicuramente la pena addentrarci nella nuovissima epopea targata Naughty Dog grazie Alla marea di informazioni condivise sul PlayStation Blog e a un video molto interessante di ...

The Last of Us Part II : un video ci porta dietro le quinte della demo presentata alla stampa : Dopo il trailer che ha rivelato la data di uscita di The Last of Us Part II, la rete è stata letteralmente invasa da informazioni sull'attesissimo gioco targato Naughty Dog.Il team di sviluppo, inoltre, ha deciso di presentare solo alla stampa un'ampia porzione del gioco in una demo della durata di 3 ore. In questa occasione alcuni portali specializzati sono stati in grado di testare le novità che ci aspettano in questo sequel.Dal media event ...

The Last of Us Part II : Nuovi dettagli sul Gameplay : Dopo le edizioni previste e la data di uscita di The Last of US Part II, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli svelati da Naughty Dog. Nuovi dettagli per The Last Of Us Part II La storia ruoterà attorno al legame tra Ellie e Joel e di come Ellie sta crescendo, diventando indipendente e pronta a compiere delle scelte Cronologicamente il gioco è ambientato 5 anni dopo il precedente ...

The Last of Us Part II non includerà una modalità multiplayer : Naughty Dog ha confermato che The Last of Us Part 2, contrariamente a quanto detto in precedenza, eliminerà la modalità multiplayer del primo gioco e si concentrerà sul single player.Il multiplayer di TLOU2 è emerso originariamente durante l'E3 2018, quando i co-director Kurt Margenau e Anthony Newman dissero a vari siti che la modalità Factions sorprendentemente divertente del primo gioco sarebbe tornata per il sequel.Newman, ad esempio, ...

In The Last of Us Part II ogni nemico umano avrà un nome : Naughty Dog ha alzato l'asticella anche per quanto riguarda la brutalità nei combattimenti in The Last of us Part II in un modo modo Particolare: ogni nemico umano avrà un nome, quindi i personaggi si chiameranno l'un l'altro per nome mentre discutono di tattiche o gridano ordini. Quando uccideremo qualcuno gli amici della vittima grideranno il suo nome con angoscia. Udire i nemici reagire al dolore emotivo (oltre che al dolore fisico) è ...

Il director di The Last of Us Part II ci parla del ruolo di Joel e del rapporto tra Ellie e Dina : Il trailer che svelava la data di uscita di The Last of Us Part II ci ha fornito il primo sguardo sul protagonista del primo gioco, Joel. Data l'assenza di Joel nei filmati pubblicati finora, in molti sono curiosi di sapere se il personaggio avrà un'importanza ridimensionata nel sequel.IGN ha avuto l'occasione di intervistare Neil Druckmann, vicepresidente di Naughty Dog e direttore creativo di The Last of Us Part 2. A Druckmann è stato chiesto ...

Cinema - per Terrence Malick set a Matera e Gravina : 'The Last planet' si gira nel sud Italia : Le riprese negli stessi luoghi in cui sono appena state girate diverse scene del prossimo film di James Bond con Daniel Craig. "Ancora una volta il Cinema sceglie le nostre zone"

Tutte le edizioni di The Last of Us 2 : Collector’s e Ellie’s Edition tra prezzi e contenuti : Finalmente è successo: Naughty Dog ha annunciato la data di uscita di The Last of Us 2, fissandola al 21 febbraio del 2020 solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Un annuncio attesissimo dalla community videoludica, quello avvenuto solo una manciata di giorni fa nel corso dell'ultimo State of Play organizzato da Sony, e che ha deliziato tutti gli appassionati anche con un trailer nuovo di zecca. Nel filmato, che andiamo a riproporvi poco più ...

Il director di The Last of Us Part II ringrazia i fan con una lettera : The Last of Us Part II è quasi alle porte, il che potrebbe suonare un po' strano visto che fino a un paio di giorni fa non avevamo assolutamente idea di quando potesse arrivare l'atteso sequel, al di là dei rumor che lo davano in uscita a febbraio 2020.Tuttavia, con il gioco in arrivo tra qualche mese, impariamo ogni giorno più dettagli, come quelli relativi ai contenuti inclusi nelle molteplici edizioni speciali del titolo.Nelle Ellie Edition, ...

Sognando The Last of Us 2 - editoriale : Molti di noi avevano lasciato The Last of Us più di sei anni fa, dopo aver assaporato un finale pericolosamente vicino al limite della perfezione, una sequenza che avrebbe scoraggiato persino il miglior sceneggiatore al mondo di fronte alla semplice prospettiva della stesura di un sequel. Ma non i ragazzi di Naughty Dog. Eccoci qui, dunque: The Last of Us 2 ha finalmente una data d'uscita fissata per il 21 febbraio 2020, nel cuore di una ...

The Last of Us Part 2 senza limiti - il punto del Director sulla durata dell’avventura : Era Particolarmente atteso durante lo State of Play di Playstation, e chiaramente The Last of Us Part 2 non ha di certo tradito le aspettative dei propri fan. La star della serata di ieri si è presentato in pompa magna al cospetto della community, dando sostanzialmente il via al countdown che porterà al suo arrivo sugli scaffali. Una serata Particolarmente piena per il titolo targato Naughty Dog (in questo nostro articolo potete trovare ...

The Last of Us Part II : rivelate le edizioni speciali : La Collector’s Edition di The Last of Us Part II include una statua di Ellie da 12″ splendidamente realizzata, una replica a grandezza naturale del braccialetto di Ellie, una custodia SteelBook personalizzata una mini art book di 48 pagine della Dark Horse, una serie di sei spille smaltate, stampe litografiche e un set di cinque adesivi. Include anche un voucher per contenuti digitali, tra cui un tema dinamico per PS4, un set di sei ...

The Last of Us Part II : Data di rilascio e Trailer : Dopo tanta attesa su State of Play ha debuttato il Trailer di The Last of Us Part 2 condita dalla fatidica Data di uscita. Il Trailer senza grandi spoiler ma graffiando solo in superficie ci rivela quello che il gioco ha in serbo. Queste le parole di Neil Druckmann, di The Last of Us Part II “Grazie per essere stati pazienti con noi. Molto pazienti. Anche se siamo sempre stati ansiosi di condividere di più su The Last of Us Part II e ...