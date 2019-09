Tess Masazza porta il suo Insopportabilmente Donna a teatro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Erika Pomella, nota youtuber e influencer di origini francesi,il suo divertente Insopbilmente, a Roma e Milanoè pronta a fare il grande salto. La nota youtuber e influencer francese, infatti, ha appena reso noto ai suoi follower tramite un post su Facebook il fatto che il suo format di successo, Insopbilmente, lascerà il piccolo schermo della rete e andrà in tour sui palcoscenici teatrali. In Insopbilmentetende are all'esasperazione le fisse e le manie del popolo femminile, con l'intento di ridere su quelli che sono gli stereotipi e i luoghi comuni spesso associati alle donne: come l'impossibilità di partire solo con una piccola valigia, di rinunciare allo shopping o l'eccessiva gelosia nei confronti del proprio partner. Al momento il tour teatrale di questo format prevede due ...

EndCent : Tess Masazza, a dicembre a Roma e Milano con “Insopportabilmente Donna – Live a Teatro” - latentadult : tess masazza è l'unica che fa video sugli stereotipi delle donne e mi fa morire -