Sciopero per il clima a Milano | per i bimbi dei nidi è una festa inconsapevole I

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Rossella ha due anni e non lo sa. Che l’ara di Spix, il pappagallo blu del film Rio, probabilmente non vola più nella foresta brasiliana già da 20 anni e che l’ultima speranza di vedere quell’esemplare in Amazzonia è riposta in una sessantina di uccelli in cattività. Gli hanno ridotto l’habitat, minacciato da disboscamento e agricoltura non sostenibile. Se Rossella e i suoi piccoli amici lo sapessero, non riuscirebbero a trattenere le emozioni. Troppo piccoli, i più giovani del terzo ‘Global strike’ la manizione sulorganizzata dal movimento Fridays for Future, alla quale oggi partecipano centinaia di migliaia di persone. Due i cortei a, la mattina quello degli studenti, liceali e universitari, nel pomeriggio quello aperto a tutta la cittadinanza. I ragazzi, che chiedono giustiziatica e sociale, si sono ritrovati in largo Cairoli e poi hanno marciato alla volta ...

RaiNews : Un'onda multicolore invade le principali città del pianeta nel nome di un cambio radicale delle politiche fin qui a… - Tg3web : #ClimateStrike #FridayForFuture Prendiamoli sul serio, i ragazzi e le ragazze scesi in piazza per il secondo sciope… - fattoquotidiano : Sciopero per il clima a Roma, i ragazzi spaventati dalla crisi ambientale difendono Greta: “Dice cose sensate” -