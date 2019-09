Quando la condanna è un messaggio di certezza della pena

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Accolta la richiesta del pg: “Nessuna attenuante” per Vincenzo Paduano, precedentementeto a 30 anni per aver strangolato e poi bruciato la 22enne Sara Di Pietrantonio il 29 maggio del 2016. Ergastolo e responsabilità per tutti i reati senza assorbimento dello stalking nell’omicidio. Lasenza lasciare spazio a riduzioni e attenuanti è undiper i carnefici e una speranza per i familiari delle vittime in altri processi.Molto incisivo ilmamma che ha voluto dare uno scopo alla sua tragedia. Aiutare altre donne che si trovano in situazioni di stalking e follia sentimentale dove sempre di più i segnali vengono sottovalutati e ignorati. Non è necessario attendere la violenza fisica su una donna per riconoscere la malattiaviolenza.Questi soggetti sono riconoscibili se ...

