Gran Premio Nuvola ri : partita la 29° edizione : Ha preso il via venerdì la 29ª edizione del Gran Premio Nuvolari . Dal 20 al 22 settembre il gotha dell’automobilismo storico internazionale converge a Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, con vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito di Tazio Nuvolari : lo sportivo che più di ogni altro ha segnato […] L'articolo Gran Premio Nuvolari : partita la 29° edizione sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Il Gran Premio Nuvola ri fa tappa al Museo Nicolis : Il Museo Nicolis ospita la 29° edizione del Gran Premio Nuvolari , in programma dal 20 al 22 settembre. Il mondo dell’automobilismo storico internazionale sarà infatti ospite d’eccezione al Museo per il controllo timbro. Le oltre 300 auto d’epoca renderanno omaggio al pilota mantovano, in uno specialissimo corteo a cui potranno assistere tutti gli appassionati: un’occasione […] L'articolo Il Gran Premio Nuvolari fa tappa al Museo Nicolis ...

Torna la “Nuvola Creativa – Festival delle Arti” : dal 20 al 22 settembre al MACRO di Roma : Torna, per il quarto anno consecutivo, il Festival delle Arti “Nuvola Creativa”, che quest’anno si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre, presso il MACRO Asilo di Roma, in via Nizza 138, stavolta con il titolo “Domino / Dominio – Per gioco e per davvero”. Oltre settanta gli artisti coinvolti, provenienti da tutta Italia. Durante la kermesse si alterneranno mostre temporanee e proiezioni di video arte, performance ...