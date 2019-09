Mediapro | 300 mln per i naming rights del Camp Nou

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 26 settembre 2019)Nou – Jaume Roures, amministratore delegato di, è stato recentemente intervistato nel programma “Tú Diràs”, di Rac 1. Come riportato da “La jugada financiera”, l’uomo ha toccato diversi argomenti, tra i quali anche un’offerta al Barcellona da parte del gruppo audiovisivo spagnolo per diventare “title sponsor” delNou. A … L'articolo, 300 mln per idelNou

elereje_ : RT @CalcioFinanza: #Mediapro: «Offerti 300 milioni al #Barcellona per i naming rights del #CampNou» - zetoni2 : RT @CalcioFinanza: #Mediapro: «Offerti 300 milioni al #Barcellona per i naming rights del #CampNou» - CalcioFinanza : #Mediapro: «Offerti 300 milioni al #Barcellona per i naming rights del #CampNou» -