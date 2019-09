Donna uccisa e nascosta in un sacco a pelo nel bosco

Milano - Donna uccisa a coltellate dal compagno in strada per gelosia : condannato a 30 anni : Aveva accoltellato la compagna a morte per «gelosia», come lui stesso aveva confessato agli inquirenti di Milano. Oggi è arrivata la sentenza di primo grado che, celebrata con...

Coppia scomparsa a Piacenza - Sebastiani : “Non voleva più vedermi e l’ho strangolata”. Gay Center : “Uccisa da Donna e da lesbica” : “Ero ossessionato da lei, mi ha detto che non ci saremmo più visti. Che sarebbe stata l’ultima volta. Ho perso la testa e l’ho strangolata“. Così Massimo Sebastiani, 45 anni, accusato di omicidio e occultamento di cadavere per la morte di Elisa Pomarelli, ha confessato, dicendosi “pentito”, di aver ucciso l’amica 28enne, come riporta il Corriere della Sera. Il cadavere della ragazza è stato poi recuperato ...

Trento - Donna uccisa a calci e pugni : fermato il marito : Marco Della Corte Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, è stato condotto in carcere, l'omicidio è avvenuto nel giardino del bar "Sesto Grado", l'avvocato dell'uomo: "È sconvolto e in stato di choc" Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, non sa dare una risposta circa la tragica fine della moglie, morta a Nago-Torbole (Trento). L'autopsia ha reso noto come la 43enne sia deceduta a causa delle numerose percosse subite. Marco ...

Abruzzo - dramma sui binari : Donna travolta e uccisa da un treno a Francavilla al Mare : Una donna di cinquantasette anni è stata investita da un treno ed è morta intorno alle 4 del mattino nei pressi della stazione ferroviaria di Francavilla al Mare (Chieti). La circolazione dei treni è stata sospesa dopo l'accaduto e sono stati disposti bus sostitutivi. Il sindaco su Facebook: “Vicino alla famiglia”.Continua a leggere

Donna uccisa di botte nel suo letto : il figlio ha confessato : Una anziana Donna di 84 anni, Marisa Tosoni, è stata trovata morta nel proprio letto nella villetta in cui abitava, "Villa...

Uccisa dal suo gallo mentre raccoglie uova nel pollaio : Donna muore dissanguata : Un'anziana donna australiana è stata beccata alla gamba dal suo gallo che le ha provocato una ferita così profonda da ucciderla per dissanguamento.

Milano : Donna uccisa dal marito - 4 giorni prima attivò codice rosso : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Adriana Signorelli, la 59enne trovata morta accoltellata nella notte tra sabato e domenica nella sua abitazione in via San Giacomo a Milano, omicidio per cui è stato fermato il marito, aveva già denunciato un'aggressione da parte dell'uomo attivando quindi il codice ross

