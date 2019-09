The CW ha ordinato un nuovo spinoff di Arrow su Mia Smoak | e le Black Canary

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy saranno le protagoniste deldi, che andrà in onda all’interno dell’ottava e ultima stagione di. Morta una freccia verde, se ne costruisce un’altra. The CW ha ufficializzato undiche vedrà Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy nel ruolo di protagoniste. Il progetto era già stato anticipato dal presidente Mark Pedowitz al TCA estivo, e adesso ha ricevuto il via libera ufficiale. La nuova serie vedrà le tre attrici vestire nuovamente i panni di Mia(Katherine McNamara), conosciuta come Freccia Verde e delle due, Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dina Drake (Juliana Harkavy). Il progetto verrà prodotto dalla Berlanti Production e Warner Bros Tv, e sarà un “backdoor pilot“, ossia un pilot presentato all’interno dell’ottava ...

