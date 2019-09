Smantellata a Milano la banda dei Rolex

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Gli indagati, tutti italiani, portavano via costosi orologi agli automobilisti. Scoperto uno schema collaudato per commettere le rapine: ognuno dei sei arrestati agiva con un ruolo diverso all'interno dell'organizzazione. In particolare, un 43enne, un 37enne e un 35enne erano gli esecutori materiali delle rapine. Un uomo di 52 anni si occupava invece di spostare i motorini utilizzati per le rapine da un luogo all’altro della città, con l'obiettivo di sottrarli a eventuali controlli delle forze dell’ordine, ed effettuava appostamenti per individuare possibili obiettivi delle rapine. Al trasporto dei motorini utilizzati per i colpi partecipava anche un 41enne. Infine, il sesto membro della, un 48enne, in ogni rapina si occupava di trovare una sistemazione utilizzata come 'base logistica', riferendo falsamente alle agenzie immobiliari che gli inquilini erano operai che avrebbero ...

Domenic89215160 : Como, smantellata banda di trafficanti di eroina: otto arresti | Sky TG24 -