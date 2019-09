Lucia Bramieri in ospedale per un malore della madre | “ La vita è imprevedibile”

“La vita è imprevedibile”. La ex gieffina Lucia Bramieri posta un video dall’ospedale. Apprensione tra i fan : Malore nella notte per la mamma di Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex moglie di Cesare, figlio di Gino Bramieri. Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, più o meno intorno alle due, sua madre si è sentita poco bene. È stata la stessa Bramieri a far sapere che la madre non era stata bene postando su Instagram la foto di un macchinario ospedaliero. “Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile… dal ...