Influenza | le regole per affrontarla e curarla

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Con l’arrivo dei primi freddi, tornano puntuali e temuti, i virusli. E con loro la paura di incapparvi. Nessuno ne è immune, ma ci sono dei comportamenti e delleche, se ben osservati, possono aiutarci a tenerli lontani. Vediamo quali sono. Corretta igiene, alimentazione, temperatura “Igiene sanitaria, come lavarsi spesso le mani, corretta alimentazione ed evitare gli sbalzi di temperatura: sono tutti utili per prevenire il contagio”, spiega Fabrizio Pregliasco, Virologo, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e Direttore sanitario I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi. Uso dei probiotici Oltre a questi, i probiotici sono un’opzione per l’aumento delle difese immunitarie, perché se si ha una flora intestinale sana il sistema immunitario può ‘concentrarsi’ nel combattere le infezioni ...

enbusy : Ma premesso che sono le regole del calcio moderno,detto che bisogna vincere sempre,soprattutto ora,ma c’è un regola… -