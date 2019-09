Evasione | Conte annuncia un “patto con gli onesti” Ecco le misure | dai premi per chi

Evasione fiscale - il piano di Conte per combatterla : bonus per chi emette scontrini : Allo studio un decreto legge fiscale che contiene misure urgenti di contrasto all'Evasione fiscale: tra le ipotesi c'è l'introduzione di meccanismi premiali per chi sua la carta di credito, per limitare l'uso del contante, e bonus per chi emette gli scontrini. In discussione anche la questione del carcere per gli evasori.Continua a leggere

Conte : "Chiedo patto agli italiani contro l'Evasione" : Sul tema migranti il premier promette una svolta risolutiva per quanto riguarda sopratutto la gestione dei rimpatri e replica a Salvini: "Tesi non sostenibile quella di chi parla di fregatura per Malta". Di Maio per il nostro commercio punta su India e Cina

SPILLO/ Conte - l'Evasione fiscale e lo spettro delle tasse in bolletta : Ieri da New York Giuseppe Conte ha parlato di una misura per contrastare l'evasione fiscale, individuato come il male dell'Italia

Conte vuole stringere un patto con gli italiani per combattere l'Evasione fiscale : "Mi rivolgo direttamente agli italiani. Agli italiani onesti". È da New York, dove è presente per partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'Onu, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia "una svolta radicale". Chiede ai cittadini "un patto", ovvero quello di accettare un provvedimento complessivo, non una singola misura che "non è mai stato realizzato prima" per risolvere il problema "endemico" dell'evasione. Il premier ...

Conte : “Contro l’Evasione chiedo un patto con tutti gli italiani onesti - poi pagheremo tutti meno” : Il premier Conte anticipa da New York un provvedimento nuovo contro l'evasione fiscale: "Il vero problema, endemico, del nostro Paese, è la maggiore iniquità, bisogna pagare tutti per pagare meno tasse. Mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente", ha detto a margine all'Assemblea Generale dell'Onu.Continua a leggere

Fisco - Conte : “Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata Evasione. Condoni non possono essere parte del sistema” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Conte : “Combatteremo l’Evasione con incentivi a moneta elettronica. Sì a tasse su merendine e biglietti aerei per finanziare la scuola” : “Il vero ostacolo sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Giuseppe Conte lo dice chiaramente, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. Per questo, nella legge di Bilancio, il nuovo governo potrà “solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico”. E quindi: asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi, disincentivi all’uso del contante, lotta ai grandi evasori ...

Conte ai sindacati : "Le priorità sono la riduzione delle tasse sul lavoro e la lotta all’Evasione" : Il Premier Conte, insieme ai Ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, oggi ha incontrato Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, ovvero i leader dei tre principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Il Presidente del Consiglio ha spiegato di aver accolto la richiesta di un incontro urgente per "discutere insieme delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista della ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’Evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

