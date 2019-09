Divorzio | 5 motivi per cui sposarsi non può più essere considerato un “buon affare”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L´istituzione del matrimonio in Italia è in forte calo, si sa. Secondo l´ultimo rapporto Istat sulla popolazione residente per stato civile, l’81% degli uomini e il 65% delle donne tra i 25 e i 34 anni non sono sposati. Il confronto tra gli ultimi dati e quelli del censimento del 1991 mette in evidenza profondi cambiamenti: in 28 anni i coniugati sono calati di 3 milioni a vantaggio di un corrispettivo aumento di celibi e nubili. Inoltre nella classe di età 45-54 anni quasi il 25% degliuomini non si è mai sposato mentre è nubile quasi il 18% delle donne. Si registra poi un aumento dei divorziati, più che quadruplicati dal 1991, principalmente nella classe 55-64 anni. Di contro aumentano le unioni civili, prevalentemente nelle grandi città, con Roma, Milano, e Torino in testa (quasi una unione civile su quattro). Che il matrimonio non sia più un buon affare non lo dicono solo i numeri. È ...

