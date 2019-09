A Matera gli sguardi dell’Europa

Si addormenta sul Materassino e si risveglia a largo - terrore per una bambina nel Palermitano : Una bambina si addormenta sul materassino spinta dalla deriva e viene recuperata a circa due miglia. La vicenda è accaduta questa mattina in provincia di Palermo, nel mare di Trabia. Come riporta La Voce di Bagheria, sono stati veri momenti di terrore per una bambina di 13 anni che si è ritrovata a largo, distante dalla costa, dopo essersi addormentata sopra un materassino. La piccola è stata recuperata a largo della costa di Trabia, nella ...

Tutta la verità sul ragazzo disperso nella bocca dello Stretto di Messina sul Materassino : 6 ore in balia della corrente [DETTAGLI] : nella serata di Sabato 17 Agosto, la Guardia Costiera si è mobilitata nello Stretto di Messina per un ragazzo di 28 anni che era disperso in mare. Il giovane si era allontanato su un materassino dalla rinomata spiaggia di Scilla al tramonto, intorno alle 19:30, e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria l’ha ritrovato all’01:05 della notte a circa 2 miglia al largo della costa, spinto verso nord dalla corrente ...

Addormentato sul Materassino - si sveglia a Messina : ora ci sono dubbi sulla storia : Luigi Vazzana sarebbe stato salvato a poche centinaia di metri dalla costa calabrese. La tesi di carabinieri, testimoni e gestori di stabilimenti balneari della zona sembrerebbe smentire la notizia del giovane di 28 anni che si è addormentando sul materassino nel mare di Scilla. Il giovane di sarebbe svegliato solo a notte fonda in mezzo al mare a Messina. Una storia che ha provocato battute e critiche. Ora nascono le perplessità sulla ...

Addormentato sul Materassino. “Si era nascosto dietro uno scoglio - non era in Sicilia” : Ha catalizzato l’attenzione di tutti i media la vicenda di Luigi Vazzana: da Scilla, sulla costiera calabrese dello Stretto di Messina, sarebbe arrivato quasi in Sicilia, a bordo del suo materassino: 9 ore al largo, a notte fonda, per poi essere salvato dagli uomini della Guardia Costiera. Oggi però emergono nuovi dettagli sulla storia. Il rischio di bufala pare infatti assai concreto, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Pare infatti ...

Marco Materazzi compie 46 anni - la torta è in stile… Valentino Rossi : sui social anche gli auguri del Dottore [FOTO] : Marco Materazzi festeggia il suo 46° compleanno con una torta speciale: sui social anche gli auguri di Valentino Rossi Giornata speciale oggi per Marco Materazzi: l’ex calciatore interista compie oggi 46 anni e per festeggiare ha tagliato una torta davvero originale. 23+23 ha scritto Materazzi sui social, postando una foto che lo ritrae con in mano una torta col 46 scritto in stile… Valentino Rossi. L’ex calciatore, amico ...

Reggio Calabria - turista 'dormiglione' si appisola sul Materassino : risveglio in Sicilia : La 'pennichella' in mare su un materassino in una pigra e caldissima giornata agostana, si è tramutata per un turista di Reggio Calabria, Luigi Vazzana, 28 anni, in un traversata al cardiopalma. Oltre che per lui, sebbene per buona parte dell'involontario 'viaggio' abbia dormito, per i genitori e gli amici che l'avevano dichiarato disperso e che per nove lunghissime ore sono state in balia dell'angoscia e dei pensieri peggiori. Ma anche per ...

Jovanotti a Policoro (Matera) il 13 agosto : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Policoro (Matera), in concerto alla Spiaggia Torre Mozza - Marinagri - Aquarius domani, martedì 13 agosto. Il Jova Beach Party sarà in Basilicata per una nuova giornata all'insegna della musica. L'innovativo tour estivo di Jovanotti prosegue con qualche cancellazione lungo il percorso. Dopo l'annullamento, per motivi legati alla naturale erosione costiera, della tappa di Albenga, è giunta la notizia della cancellazione ...

Matera capitale europea della Cultura : arriva l’installazione degli “uomini di spazzatura” : Dal 25 agosto a Matera arriva l'invasione dei Trash People, le sculture antropomorfe dell'artista tedesco HA Schult: oltre mille esemplari degli uomini di spazzatura invaderanno la capitale europea della Cultura 2019. Dopo l'iniziativa, ben venti nuovi "turisti" resteranno nella città lucana: saranno i "Matera People".Continua a leggere

Matera - 28enne nigeriana muore nel rogo della baraccopoli : "In Italia per mantenere i due figli" : L'esplosione di una bombola carica di gas potrebbe essere stata la causa della morte della donna in un capannone dell'ex complesso industriale 'La Felandina' a Metaponto. I sindacati: "Tragedia annunciata"