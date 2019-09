Taylor Mega dopo la polemica a Pomeriggio 5 | “Non devo giustificarmi”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)Cinque:replica alle polemiche in studio, qualche ora fa, ha deciso di replicare allanata ieri negli studi di5 di Barbara d’Urso. Cosa è successo? Erica Piamonte ha accusato la bionda influencer di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti, in quanto lei era la sua amante e non sapeva nulla della nuova relazione dicon Giorgia Caldarulo. Erica, che era l’amante dell’influencer, quindi, sarebbe stata tradita a sua volta. Io di solito non rispondo mai ai dissing, non mi piace, però volevo dirvi che non migiustificare con nessuno. Per quanto riguarda la mia nuova relazione, se sono rose fioriranno ha replicatola5, precisando che sta rispondendo alle accuse di Erica Piamonte soltanto perché i suoi followers hanno insistito sull’argomento, altrimenti ...

