Potenza | falsi invalidi | indagata la madre di Arisa? | VIDEO

Fonte : ilnotiziangolo

(Di martedì 24 settembre 2019)– Continuano le indagini delle autorità sui, grazie ad una ricerca che dura ormai da mesi. Secondo Mattino Cinque, fra gli indagati ci sarebbe anche ladi, Assunta Santasiero. La 62enne ha ottenuto l’tà grazie ad un inganno? Dubbi sollevati dall’inviato Gianmarco Menga del programma Mediaset. Ladiabita a Pignola e in base alle immagini raccolte dalle forze dell’ordine, le sarebbe stato concesso un’indennità di 805 euro al mese dal 2017. Ladinel mirino delle forze dell’ordine: dubbi sulla suatà In base alle ricostruzioni riportate dal programma di Federica Panicucci () e da Il Giornale, Assunta Santasiero si sarebbe presentata al medico legale in sedia a rotelle. Ha dimostrato di non possedere più la capacità di deambulare e per questo l’INPS le ha riconosciuto ...

SkyTG24 : Potenza, truffe a Inps: coinvolti “falsi invalidi”, medici e avvocati - ironwito : RT @dukana2: Arrestati medici ospedale più grande della #Basilicata ??quello di #Potenza, avvocati e decine di indagati per l’ennesima SCHIF… - deadlyvacuum : RT @dukana2: Risultava invalido...??...ma come ballava la #tarantella lui??nessuno in #Basilicata! LA #TARANTELLA DEI FALSI #INVALIDI????di med… -