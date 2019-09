Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019 | l' appuntamento serale su Rete 4

UNA NOTTE AL MUSEO 3 - IL Segreto DEL FARAONE - RAI 3/ Curiosità sul film con Stiller : Questa sera, martedì 24 settembre, Rai 3 propone Una NOTTE al MUSEO 3 - Il SEGRETO del FARAONE con Ben Stiller e Robin Williams. Curiosità sul film.

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO torna con una donna - ecco chi è… : Nuovo ritorno a Puente Viejo per FERNANDO Mesia (Carlos Serrano): dopo una breve fuga a Madrid, il ragazzo si ripresenterà infatti nel paesello, ma a sorpresa non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci sarà infatti Maria Elena Casado de Brey (Patricia Poce de Leon), la sua promessa sposa. Scopriamo dunque insieme cosa succederà nelle prossime puntate italiane de Il Segreto… Il Segreto, news: FERNANDO scappa da Puente Viejo Dando uno sguardo ...

Il Segreto - trame Spagna : Marcela inizia una tresca con Tomas durante l'arresto di Matias : Le trame de Il Segreto in arrivo dalla Spagna hanno dell'incredibile. Nel dettaglio, Marcela Del Molino sarà al centro delle vicende ambientate a Puente Viejo. La figlia di Paco, infatti, inizierà una relazione clandestina con Tomas de Los Vivos, un nuovo personaggio che arriverà durante l'allontanamento forzato di Matias Castaneda dal borgo iberico. Il Segreto al via la dodicesima stagione in Spagna Clamorosi colpi di scena arrivano dall'inizio ...

Il Segreto - Marcela tradisce Matias : la Del Molino ha una tresca con Tomas : Il Segreto anticipazioni spagnole: Marcela tradisce Matias con Tomas Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto sconvolgono sempre di più i telespettatori. Dopo il salto temporale, tutto sembra essere cambiato per i nostri protagonisti, in particolare per Matias e Marcela. Per chi non lo sapesse, la morte di Fernando Mesia chiude l’undicesima stagione della soap. […] L'articolo Il Segreto, Marcela tradisce Matias: la Del Molino ...

Trame 'Il Segreto' : accusa di adulterio per la Laguna - la giovane va in carcere : Nelle prossime puntate della celebre soap Il Segreto' numerosi saranno i colpi di scena e per Elsa sono in arrivo tempi duri. Isaac intanto scoprirà che la coniuge Antolina era incinta di tre mesi al momento della perdita del figlio e dopo aver avuto una lunga discussione con Juanote (Il vero padre del nascituro) prenderà la difficile decisione di annullare il matrimonio. Inoltre, immaturo ed inutile sarà il tentativo da parte della 'biondina' ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria in balìa di una psicopatica : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: il folle piano di Fernando Al peggio non c’è mai fine a Il Segreto come si può evincere da una’anteprima apparsa su Nuovo Tv. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che la dolce Maria Castaneda si troverà in balìa di una pazza psicopatica, l’infermiera Dori. Maria è convinta di essersi finalmente liberata di Fernando Mesia che nutre per lei una vera e propria ossessione. ...

Programmazione Una VIta e Il Segreto : sospeso il serale del sabato - confermato il martedì : È un periodo di grandi cambiamenti quello che stanno affrontando le telenovelas Una VIta e Il Segreto nella loro Programmazione serale e pomeridiana. A partire dallo scorso martedì le due serie iberiche hanno trovato spazio nella prima serata di Rete 4, lasciando ineVItabilmente il punto interrogativo in merito al palinsesto del sabato sera che per tutta l'estate ha visto come protagonista la sola Una VIta. Essa verrà confermata anche sabato 21 ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Ridge chiede a Shauna di mantenere il Segreto sulla notte trascorsa insieme : Ridge teme che Brooke possa scoprire dove ha trascorso la notte. Shauna accetterà di mantenere il segreto o approfitterà della situazione per ricattare lo stilista?

Il Segreto anticipazioni : DOLORES fa una figuraccia - ecco chi non riconoscerà! : Da un po’ di tempo, i telespettatori italiani de Il Segreto hanno dovuto rinunciare alla simpatica Gracia Hermosa (Carmen Canivell), la moglie dello strampalato Hipolito Mirañar (Selu Nieto): grazie alle puntate già andate in onda, si è potuto apprendere che la donna ha dato alla luce la piccola Belen, tuttavia non ha ancora fatto ritorno a Puente Viejo dall’Austria, nazione in cui era andata a partorire. Le cose sono in realtà ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro scaricherà Elsa Laguna sull'altare e fuggirà da Puente Viejo : Secondo le ultime Anticipazioni della soap opera spagnola il segreto, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Fernando Mesia deciderà di trasferirsi a Madrid, mentre il dottor Alvaro Fernandez lascerà la povera Elsa Laguna sull'altare e poi deciderà di fuggire per sempre dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Ma non è tutto, perché Julieta Uriarte dirà finalmente tutta la verità su quanto accaduto nel bosco, a ...

Il Segreto puntate dal 22 settembre : Antolina causa una discussione tra Marcela e Matias : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della telenovela Il Segreto, nei dettagli quelle che vedremo in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana svelano che la Ramos metterà zizzania tra i consorti Castaneda, mentre Alvaro lascerà Elsa dopo averla derubata. Infine Don Anselmo lascerà il piccolo paese iberico. Anticipazioni, Il Segreto puntate ...

Il Segreto/ Anticipazioni 18 e 17 settembre : Elsa prende una decisione sulle nozze : Il Segreto, Anticipazioni puntata 17 e 18 settembre: Elsa al bivio, sposare o meno Alvaro. La decisione arriva mentre Isaac si avvicina alla verità

Il Segreto spoiler 22-28 settembre : Fernando va a Madrid - Alvaro lascia la Laguna : Torna lo spazio dedicato de Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua dodicesima stagione in Italia. Gli spoiler delle puntate dal 22 al 28 settembre, rivelano che Fernando Mesia si trasferirà a Madrid, mentre Alvaro Fernandez scapperà da Puente Viejo dopo aver lasciato Elsa Laguna sull'altare. Infine Julieta dirà a Saul la verità di quello che è accaduto nel bosco. Il Segreto: Antolina gelosa di Elsa e Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto ...