Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Ildiè stato hackerata. Questa mattina è stata pubblicata una immagine che invitava i fan a guardare le storie per scoprire come ricevere numerosi devise Apple, tra iPhone e Mac. Ovviamente si tratta di un attacco hacker e non di un post pubblicitario condiviso dall'artista sui social. Seguita da 2,8 milioni di persone su, l'account ufficiale dirisultaalle ore 9.30 di oggi, con la comparsa del post sugli iPhone XS in regalo se richiesti attraverso le modalità indicate nella giusta Story già online.non sta regalando alcun iPhone né altro dispositivo ai suoi seguaci, non è in corso alcun gioco per la richiesta degli omaggi. Non è al momento in possesso del suo accountufficiale, che speriamo possa recuperare quanto prima per recuperare il contatto con i suoi fan. Nell'attesa che ciò ...

LauraPausini : Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. Instagram profile… - StefanoGuerrera : Laura Pausini con il suo profilo Instagram hackerato che regala iPhone XS è davvero quello di cui avevamo bisogno p… - msocialmagazine : Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini? @LauraPausini #laurapausini -