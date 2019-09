Gillette Bomber Cup – Ospiti e appuntamenti alla Milan Games Week 2019

Fonte : nerdgate

(Di martedì 24 settembre 2019)fa il suo debuttocon la prima stagione dellaCup. Si tratta di uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale entrando appieno nell’arena del mondo degli eSports. Dopo il successo della campagna Shave like a, laCup nasce con l’obiettivo di sostenere e affermare i valori degli eSport in Italia dichiara Gennaro D’Ambrosio, Assistant Brand Manager. Vediamo gli eSport come una naturale evoluzione dello sport. Per questosostiene gli appassionati e i professionisti di quella che consideriamo essere una categoria sportiva a tutti gli effetti. L’agenda delle tre giornate disi preannuncia ricca diall’area: dopo il successo delle prime fasi di qualificazione per concorrerefinale dellaCup, inizia il conto...

