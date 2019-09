Faccia a faccia con la ricerca a Milano

Facebook compra per un miliardo di dollari Ctrl-Labs - la start-up che usa la tecnologia a interFaccia neurale : Il vicepresidente del social Andrew Bosworth: "Intendiamo sviluppare un braccialetto che dia alle persone il controllo dei loro dispositivi come una naturale estensione del movimento"

Draghi : "Eurozona ha rallentato più del previsto. Chi può spendere - lo Faccia" : Oggi si è tenuta l'ultima audizione al Parlamento Ue per Mario Draghi, sostituito ufficialmente da Christine Lagarde alla Presidenza della BCE lo scorso 17 settembre. Draghi ha fatto un bilancio degli anni della sua presidenza - in modo particolare per quanto riguarda l'ultimo periodo - ed ha anche regalato qualche consiglio per il futuro. Draghi ha dovuto affrontare una situazione economica molto delicata, all'interno della quale "la Bce ha ...

Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL - con dettagli su finiture - riconoscimento Facciale e fotocamere : Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo! L'articolo Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL, con dettagli su finiture, riconoscimento facciale e fotocamere proviene da TuttoAndroid.

E’ allarme su un farmaco per il controllo della nausea : è pericoloso in gravidanza - può causare malformazioni oroFacciali : L’azienda Novartis Farma S.p.A., in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), hanno pubblicato un avviso in merito al farmaco Ondansetron e ai suoi effetti sulla gravidanza. Informazioni relative al problema di sicurezza Ondansetron è un antagonista della serotonina (5HT3) ed è stato approvato per la prima volta nell’Unione Europea nel 1990. Nell’adulto ondansetron è indicato per il controllo ...

Leclerc secondo a Singapore - la sua Faccia sul podio dietro Vettel in trionfo. Ferrari - acque agitate nei box : Bloccato a un passo da Schumacher. secondo a Singapore dietro il compagno di scuderia Sebastian Vettel, Charles Leclerc mastica amaro e agita un po' uno dei periodi più felici della Ferrari da molti anni a questa parte. Reduce da due vittorie di fila, il predestinato monegasco ha solo sfiorato una t

Gazzetta : un Napoli camaleonte capace di cambiare Faccia al di là del 4-4-2 : Non solo turn over, Ancelotti ieri ha stravolto il Napoli con una rivoluzione che è un fenomeno da valutare nel tempo, scrive la Gazzetta dello Sport. Una squadra camaleonte capace di cambiare faccia, nel senso di tattica e interpretazione dei singoli con caratteristiche diverse, al di là del 4-4-2 di base. Ancelotti infatti schiera in attacco Llorente e Milik e il Napoli arriva con semplicità al gol nella maniere più diverse e non facilmente ...

Marco Carta ci mette la Faccia a Live-Non è la d’Urso : luci e ombre : Marco Carta ci mette la faccia a Live-Non è la d’Urso. Vicenda furto: luci e ombre Venerdì 20 settembre è iniziato il processo che vede coinvolto Marco Carta per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano. Il giovane ha chiesto il rito abbreviato e non si è presentato alla prima udienza. La sentenza […] L'articolo Marco Carta ci mette la faccia a Live-Non è la d’Urso: luci e ombre proviene da Gossip e Tv.

Cina - riconoscimento Facciale nel metrò : via libera agli over 60 : La sperimentazione permette di sbloccare i tornelli elettrici senza bisogno di obliterare, con l'obiettivo di estendere il sistema a disabili e veterani

Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe : “Facciamo un po’ di ripasso” : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, lo scontro continua dopo le accuse a Verissimo Alzi la mano chi non sospettava che Giancarlo Magalli avrebbe risposto alle dure accuse di Adriana Volpe nel salotto di Verissimo! Era da mettere in conto una replica da parte del conduttore perché a prescindere dalla sua personalità la Volpe ha usato […] L'articolo Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe: “Facciamo un po’ di ...

Conte - Faccia a Faccia con Landini : “Favorevole al carcere per i grandi evasori. I condoni non possono essere base della disciplina fiscale” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Autonomia : Ruocco - ‘no a discapito del Sud - Zaia se ne Faccia una ragione’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “L’Autonomia non può essere fatta a discapito delle Regioni del Sud. Se deve essere fatta, bisogna che si realizzi nel pieno rispetto della Costituzione e non prima di aver corretto gli squilibri esistenti tra regioni del Nord e del Sud. Zaia se ne faccia una ragione!”. Lo scrive in un tweet Carla Ruocco, deputata M5S e presidente della Commissione Finanze della Camera. L'articolo ...

Marco Liorni fa piantare l’albero di Italia Si : “Facciamolo tutti!” : Italia Si: Elena Santarelli pianta un albero a viale Mazzini. Marco Liorni: “Dovremmo farlo tutti” Ha voluto aderire anche Marco Liorni alla manifestazione che da giorni milioni di ragazzi stanno portando avanti in varie parti del mondo, per difendere il pianeta dagli effetti dei cambiamenti climatici. E proprio per unirsi alle voci di tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta, il conduttore di Reazione a Catena ...

Taglio parlamentari - Di Maio rilancia : “In 10 anni risparmio di un miliardo - si possono costruire 133 nuove scuole. Facciamolo subito” : Il Taglio dei parlamentari è il primo vero banco di prova del nuovo governo giallorosso. Luigi Di Maio lo fa capire con un nuovo post su Facebook in cui sottolinea come la misura che toglie 345 tra deputati e senatori porterebbe a un risparmio in 10 anni di “un miliardo di euro“. “Che può essere speso in cose molto più utili“, scrive il ministro degli Esteri e capo politico M5s. Facendo un elenco con 4 esempi: “133 ...

CorSport : Lecce-Napoli - spazio ad Elmas - personalità scintillante e Faccia tosta : Ci sarà di nuovo spazio anche per Elmas, in Lecce-Napoli, scrive il Corriere dello Sport, che fa l’elogio di questo ragazzo che è già un gioiello per il Napoli. A parte quel fallo semi gratuito dal quale è nato, allo Stadium, l’autogol di Koulibaly, non ha sbagliato niente. Carattere, tecnica, eleganza. Elmas ha dimostrato che la fiducia concessa da De Laurentiis ad Ancelotti che chiedeva l’acquisto del macedone è stata ben ...