Bonaccini apre all' intesa con M5s anche in Emilia Romagna

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) “Che le alleanze vadano fatte sul territorio e non a Roma, a tavolino, è evidente. Ed è altrettanto evidente che il nuovo quadro politico nazionale richiede di verificaresul territorio se ci siano le condizioni per un'alleanza”. In un'intervista a La Stampa di Torino Stefano, governatore dell', si dichiara favorevole ad un'alleanza strutturale con i 5Stelle, purché il confronto avvenga sulle idee e “nel confronto sui programmi”.aggiungeche “per chi poi, come me, si sente radicalmente alternativo alla destra sovranista della Lega è naturale provare a costruire un progetto che assicuri all'un governo democratico e progressista, fondato sui diritti e la coesione, anziché sulle paure e le divisioni”. Rispetto alle elezioni del 26 gennaio prossimo, il governatoreno è consapevole che “rappresentino una posta in gioco di ...

