Termini | coppia di ladri truffa e deruba una persona

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Domenica alla stazione, gli agenti di Polizia hanno rintracciato e arrestato un uomo di 29 anni, accusato di furto pluriaggravato in concorso con unache al momento rimane ignota. Il soggetto, nei paraggi di un’attività commerciale dello snodo ferroviario, ha preso possesso di un bagaglio contenente un tablet, 600 euro e altri effettili avvalendosi dell’aiuto di un’altra, rimasta appunto ignota, che grazie alla tecnica che prevede la caduta a terra di alcune monete ha distratto il proprietario del bagaglio. I poliziotti in servizio hanno notato la scena e sono prontamente intervenuti per bloccare il ladro e restituire il maltolto al legittimo proprietario. L'articolodiunaproviene da RomaDailyNews.

