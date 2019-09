Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato eto le duefidanzate con uomini diversi daida lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta - è stato spiegato dagli inquirenti - della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia.L’uomo, da quanto spiegato, è accusato di reiterate violenze, lesioni,zioni nei confronti delle due, una delle quali da poco maggiorenne.Le violenze, che risalirebbero sin dalla minore età per una delle due, non si sarebbero limitate a calci, pugni e pratiche umilianti, come quella del taglio dei capelli, ma spesso ...

Corriere : Pisa, picchiava e segregava le figlie: «Dovete sposare i vostri cugini» - Corriere : Pisa, picchiava e segregava le figlie: «Dovete sposare i vostri cugini» - HuffPostItalia : 'Dovete sposare i vostri cugini'. Padre vende le figlie e le segrega perché frequentavano altri uomini -