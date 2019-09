Oroscopo ottobre Bilancia | carriera professionale più intensa | amore traballante

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 22 settembre 2019) Il mese diper i nativisarà caratterizzato da un ambito lavorativo sorprendente, dove riuscirete ad intraprendere nuovi percorsi in maniera brillante; ciò nonostante fate attenzione ad eventuali investimenti sbagliati. Incercherete di risolvere alcuni problemi presenti già dal mese precedente: se ci sono due storie parallele affrontate la realtà e fate chiarezza con il partner, ma soprattutto con voi stessi. La fortuna sarà molto generosa con voi, lo stesso però non si potrà dire della salute, in quanto ci saranno tante giornate dove tornerete stanchi a casa a causa dei troppi impegni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'per il mese diper i nati sotto il segno dellae amicizie Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, come detto in precedenza dovrete cercare di risolvere in fretta alcune situazioni spiacevoli che ...

zazoomblog : Oroscopo 4 ottobre: amore in rialzo per lAcquario ottime le finanze per Vergine - #Oroscopo #ottobre: #amore… - infoitcultura : Oroscopo ottobre, Vergine: affiatamento di coppia alto, successi lavorativi in arrivo - infoitcultura : Oroscopo ottobre Leone: ambito lavorativo top, amore in fase di stallo -