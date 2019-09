Con la beta 10 2 di Samsung Internet Browser arrivano diverse novità

Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro Con Android 10 beta : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro non mostrano più l'opzione per la navigazione con due tasti su Android 10? Nessun problema, ecco Come farla riapparire tramite ADB. L'articolo Come abilitare la barra di navigazione a due tasti su OnePlus 7 e 7 Pro con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Ghost ReCon Breakpoin : Ubisoft svela le migliorie apportate in vista dell'open beta : Tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare alla closed beta di Ghost Recon Breakpoint potranno rifarsi grazie all'open beta che si terrà la prossima settimana.Dopo il termine della precedente fase di testing, gli sviluppatori hanno esaminato i feedback dei giocatori e hanno apportate delle modifiche e delle migliorie al gameplay del gioco che saranno presenti già nella beta che si svolgerà tra pochi giorni. Tra le varie ...

Ghost ReCon Breakpoint avrà un’open beta : i dettagli da Ubisoft : L'inizio del mese di ottobre sarà scandito dall'arrivo sulla scena videoludica di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft ispirata ai romanzi del celebre e compianto scrittore Tom Clancy. Un ritorno, quello del franchise, che verrà salutato in maniera particolarmente calorosa dai fan, visto il lavoro svolto dal team di sviluppo nel corso degli anni sull'ultimo capitolo reso disponibile, Ghost Recon ...

L'open beta di Ghost ReCon Breakpoint ha finalmente una data : A poche settimane dal lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content. Riportiamo di seguito il comunicato Ubisoft per tutti i dettagli:Leggi altro...

Ghost ReCon Breakpoint : Arriva l’Open BETA : A poche settimane dal lancio di Tom Clancy’s Ghost Recon© Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista l’attore vincitore del Grammy, Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content. Dopo la Closed BETA che si è tenuta dal 5 all’8 settembre, Ubisoft ha annunciato una Open BETA, che si terrà dal 26 al 29 settembre per Xbox One, PlayStation®4 e Windows PC e ...

La Open Beta 2 di OxygenOS Con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti. L'articolo La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Dopo due anni Flick Launcher esce dalla beta : festeggiate Con novità - sConti e codici in regalo : Dopo due anni di sviluppo Flick Launcher esce dalla fase beta. festeggiate con tante novità, uno sconto sulla versione Pro e alcuni codici in omaggio. L'articolo Dopo due anni Flick Launcher esce dalla beta: festeggiate con novità, sconti e codici in regalo proviene da TuttoAndroid.

Ampia diffusione per la beta EMUI 10 su Huawei P30 in Italia : primi risContri su fluidità e batteria : Occorre fermarsi un attimo oggi 14 settembre, soprattutto per chi si ritrova con un Huawei P30 e non vede l'ora di testare l'aggiornamento con EMUI 10. Da poco meno di 48 ore, infatti, è iniziato il rollout del pacchetto software per coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta e, tutto sommato, i riscontri sono migliori rispetto a quelli riportati nella giornata di ieri a livello globale. Aggiorniamo dunque lo stato di salute dello ...

EMUI 10 Beta Con Android 10 in roll out per Huawei P30 e P30 Pro in Italia : La versione Beta di EMUI 10 è disponibile anche in tanti Paesi europei, Italia inclusa. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come testarla in anteprima L'articolo EMUI 10 Beta con Android 10 in roll out per Huawei P30 e P30 Pro in Italia proviene da TuttoAndroid.

Un aiuto per chi riceve tanti vocali WhatsApp : riprodurre audio più semplice Con la beta 2.19.91.1 : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti oggi 11 settembre per tutti coloro che sono interessati alle vicende di WhatsApp, almeno per quanto riguarda la beta iOS trapelata di recente che a stretto giro diventerà concreta per il pubblico Android. Diamo dunque continuità a quanto riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, grazie ad alcune informazioni che potrebbero fare la differenza soprattutto per gli utenti che sono soliti ...

Il browser Vivaldi arriva su Android in Beta Con tutte le principali caratteristiche : Vivaldi Beta è un'applicazione che mette a disposizione un browser con caratteristiche come la sincronizzazione crittografata end-to-end di Password, Segnalibri, Note, Schede aperte e chiuse di recente e molto altro. L'interfaccia consente di creare note durante la navigazione, catturare una schermata completa di qualsiasi sito web oppure dell'area visibile e cambiare il motore di ricerca istantaneamente mentre si digita nella barra degli ...

Lawnchair v2 beta arriva sul Play Store Con le funzionalità Pixel più recenti : La versione beta di Lawnchair v2 è finalmente disponibile sul Play Store con un aspetto che riprende gli stili più recenti di Android 9 Pie e Android 10. Il widget At a Glance ora supporta molte più integrazioni per diverse fonti di eventi, in modo da poter vedere elementi come messaggi in arrivo, conteggi di e-mail, riproduzione di musica e molti altri dettagli utili. L'articolo Lawnchair v2 beta arriva sul Play Store con le funzionalità Pixel ...

Alle 19 saremo in diretta Con la closed beta di Ghost ReCon Breakpoint : Anche per oggi è in programma una delle imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nello specifico questa sera ci focalizzeremo su un nuovo atteso titolo targato Ubisoft.Stiamo parlando di Ghost Recon Breakpoint, il nuovo capitolo della serie attualmente in closed beta.Come annunciato da Ubisoft in un comunicato ufficiale, "durante la closed beta (5 - 8 settembre), sarà possibile accedere a diverse zone dell'isola di Auroa e intraprendere missioni da ...